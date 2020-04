Jurassic World: Dominion -nuova foto dal set di Jurassic World 3

Di Pietro Ferraro martedì 21 aprile 2020

Con le riprese in stand-by causa Coronavirus, il regista Colin Trevorrow condivide un nuovo dietro le quinte del nuovo Jurassic World.

Con le riprese di Jurassic World: Dominion in stand-by a tempo indeterminato dallo scorso febbraio, causa pandemia Coronavirus, il regista Colin Trevorrow ha recentemente condiviso sui social media una nuova foto dal set che presenta un dietro le quinte delle riprese scattato in una non meglio precisata location innevata.

Trevorrow ha utilizzato il suo account Twitter ufficiale per condividere una foto che fa parte di uno scambio sui social media di immagini di professionisti del settore dello spettacolo e dell'arte ritratti mentre sono al lavoro. La foto rivela un primo sguardo all'attrice Isabella Sermon che torna nei panni Maisie Lockwood, la ragazzina che in Jurassic World: Il regno distrutto abbiamo appreso essere un clone della figlia defunta del Sir Benjamin Lockwood di James Cromwell, ex partner di John Hammond nello sviluppo della tecnologia per clonare i dinosauri.

Una soluzione alla bramosia per Jurassic World: Dominion? Il regista @colintrevorrow ha condiviso una foto dietro le quinte di quel miracolo della scienza, Maisie Lockwood (Isabella Sermon) negli ambienti finora nascosti nei mondi di Jurassic. Lascia che la tua immaginazione per questa sequenza soffi come neve fresca!

Diretto da Colin Trevorrow da una sceneggiatura che ha scritto insieme a Emily Carmichael, "Jurassic World: Dominion" vede come protagonisti Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum, DeWanda Wise, Mamoudou Athie, Justice Smith, Daniella Pineda, Jake Johnson , Omar Sy e Dichen Lachman. L'uscita del film è prevista nelle sale per l'11 giugno 2021.







Hangering for a JURASSIC WORLD DOMINION fix? Director @colintrevorrow shared a BTS shot of that miracle of science, Maisie Lockwood (Isabella Sermon) in environs heretofore unseen in the worlds of JURASSIC. Let your imaginations for this sequence blow like the driven snow! https://t.co/8IHZiAdHWD

— Amblin (@amblin) April 19, 2020

Fonte: Bloody Disgusting