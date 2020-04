Uncharted: Sony anticipa l'uscita del film di tre mesi

Di Pietro Ferraro sabato 25 aprile 2020

Sony cambia il suo programma di uscite del 2021 e anticipa il film di Uncharted di tre mesi.

Nuova data di uscita di Uncharted, l'adattamento della popolare serie di videogiochi è stata anticipata di tre mesi, dal 5 ottobre 2021 al 16 luglio 2021. Il cast del film al momento conta Tom Holland nei panni di un giovane Nathan Drake, Mark Wahlberg in quelli del mentore Jake Sullivan e Antonio Banderas in un ruolo non rivelato.

Il film è una storia di origine che racconta la gioventù di Drake ed è ispirato al quarto gioco della serie, Uncharted 4: Fine di un ladro. Dopo un travagliato sviluppo che ha visto avvicendarsi diversi registi, alla fine è stato designato Ruben Fleischer (Venom, Benvenuti a Zombieland) che dirige da una sceneggiatura scritta da Art Marcum, Matt Holloway e Rafe Judkins. Il mese scorso, con la pandemia di coronavirus in piena espansione, Sony ha interrotto la produzione di "Uncharted" che aveva appena dato il via alle riprese a Berlino in Germania.

Uncharted è una serie di giochi di azione e avventura sviluppata da Naughty Dog e pubblicata da Sony Interactive Entertainment per console PlayStation. La serie è stata ampiamente riconosciuta dalla critica per aver innalzato gli standard dei videogiochi per giocatore singolo e offrire ai giocatori una godibile esperienza di gioco di stampo cinematografico. La serie principale di giochi segue Nathan Drake, un cacciatore di tesori che viaggia in tutto il mondo dove svela misteri e scopre reliquie che diventano indizi per la caccia. La serie principale debutta con Uncharted: Drake's Fortune (2007) e prosegue con i sequel Uncharted 2: Il covo dei ladri (2009), Uncharted 3: L'inganno di Drake (2011), Uncharted 4: Fine di un ladro (2016), a cui si aggiungono il prequel Uncharted: L'abisso d'oro, (2011), gli spin-off Uncharted: Fight for Fortune (2012) e Uncharted: L'eredità perduta (2017) e il gioco rompicapo Uncharted: Fortune Hunter (2016). La serie è stata anche un successo commerciale con oltre 41 milioni di unità vendute, rendendo "Uncharted" una delle serie di videogiochi più vendute di tutti i tempi. Uncharted è stato spesso paragonato ai film di avventura e azione prodotti da Hollywood, quindi un adattamento cinematografico era quantomeno doveroso visto il concept tanto calzante del materiale originale.

Fonte: Screenrant