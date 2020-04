Uncharted: al doppiatore originale di Nathan Drake non piace il casting di Mark Wahlberg

Di Pietro Ferraro lunedì 6 aprile 2020

Ad Alan North voce originale di Nathan Drake nei videogiochi non convince il Sully di Mark Wahlberg.

Il film live-action di Uncharted è una delle molte produzioni bloccate dopo lo scoppio della pandemia di Coronavirus. Il film è stato fermato mentre Tom Holland, che interpreta un giovane Nathan Drake, si apprestava a filmare il suo primo giorno di riprese in Germania, nella città di Berlino.

Lo sviluppo di "Uncharted" è stato davvero travagliato con l'avvicendarsi di registi che lungo la strada hanno abbandonato per svariati motivi, dalle differenze creative all'eccessivo protrarsi dello sviluppo. In origine c'èra David O. Russel (Il lato positivo, American Hustle) designato alla regia con Mark Wahlberg candidato al ruolo di Nathan Drake. Da allora le cose sono molto cambiate e il progetto nel frattempo è diventato una storia di origine per l'amato cacciatore di tesori impersonato come un adolescente da Tom Holland, meglio noto come il Peter Parker / Spider-Man dell'Universo Cinematografico Marvel. In questa ultima versione è tornato Mark Wahlberg che però ha subito di un re-casting diventando Victor "Sully" Sullivan, amico, compagno di avventure e mentore di Drake.

A proposito del casting di Wahlberg come Sully, chiunque abbia giocato ai videogiochi di Uncharted non potrà non notare che l'attore della saga Transformers è fisicamente molto diverso dal personaggio del videogioco. e al riguardo è intervenuto Nolan North, doppiatore e voce ufficiale di Nathan Drake nei videogiochi (la voce italiana è di Matteo Zanotti).

North in una recente intervista con il canale YouTube Retro Replay (via Heroic Hollywood) ha rivelato di non riuscire a vedere Mark Wahlberg come Sully proprio per questa evidente differenza estetica.

Penso che il fatto che faranno di [The Last of Us] una serie tv è molto meglio che realizzare un qualsiasi film. Penso che avere il tizio che ha fatto Chernobyl è come il dannato elefante nella stanza di cui hai bisogno per fare bene le cose. Sono più eccitato per questo - devo essere sincero - che non per il film di Uncharted. Adoro Mark Wahlberg ma non lo vedo come Sully. Semplicemente non lo vedo come Sully.

Il doppiatore Nolan North oltre a fornire voce e motion-capture a Nathan Drake nei quattro capitoli del franchise Uncharted, ha prestato la voce anche alla Tartaruga Ninja Raffaello sia nel film animato che nel videogioco TMNT del 2007, ha doppiato Desmond Miles / Abbas nella serie di videogiochi Assassin's Creed, impersonato l'acrobatico Principe in Prince of Persia (2008) e Prince of Persia: Epilogue (2009), è stato Ultimate Deadpool in Spider-Man: Shattered Dimensions e vestito i panni del Pinguino in Batman: Arkham City (2011). Ne abbiamo citati solo alcuni poiché la lista di crediti di North è davvero impressionante e include anche film e serie tv.

Diretto da Reuben Fletcher (Venom, Benvenuti a Zombieland) da una sceneggiatura scritta da Art Marcum, Matt Holloway e Rafe Judkins, il film di Uncharted è prodotto da Sony PlayStation Productions con Asad Qizilbash e Carter Swan co-produttori al fianco di Charles Roven, Avi Arad, Alex Gartner e Ari Arad. L'uscita di Uncharted è recentemente slittata dal 5 marzo all'8 ottobre 2021.

