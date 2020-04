Shang-Chi: nuovo video dal set con Simu Liu e Awkwafina

Di Pietro Ferraro martedì 28 aprile 2020

Il film dell'eroe Marvel e campione di arti marziali Shang-Chi arriva nei cinema il 7 maggio 2021.

Dopo lo stop della produzione in Australia, causa emergenza Coronavirus, del film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings dei Marvel Studios è stato recentemente condiviso su Twitter un nuovo video con gli attori Simu Liu e Awkwafina sul set.

Nel video vediamo Simu Liu e Awkwafina che camminano in strada e arrivano di fronte ad un edificio non identificato di cui vediamo solo la parte inferiore poiché il resto sarà aggiunto in post-produzione con l'ausilio di CGI.

Diretto da Destin Daniel Cretton da una sceneggiatura scritta da David Callaham, il cast di Shang-Chi and the Legends of the Ten Rings include anche Ronny Chieng e Tony Leung nei panni del villain Mandarino.

Shang-Chi creato da Steve Englehart (storia) e Jim Starlin (disegni) debutta nell'albo "Special Marvel Edition n. 15" nel dicembre 1973, Shang-Chi è un abile artista marziale cresciuto in un remoto luogo situato in Cina e addestrato da suo padre Fu Manchu, un signore del crimine cinese e stregone immortale il cui piano è conquistare il mondo. Quando a Shang-Chi fu finalmente permesso di avventurarsi nel mondo esterno per eseguire ordini impartiti da suo padre, il ragazzo viene a conoscenza della natura malvagia di suo padre e così finge la propria morte prima di intraprendere una missione per abbattere l'impero criminale di Fu Manchu.

Causa pandemia Covid-19 l'uscita di "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings", originariamente fissata a febbraio 2021, è stata posticipata al 7 maggio 2021.

@GraceRandolph Set footage from Shang Chi filming in Syd Australia, before Corona Virus. Seem to have Simu and Akwafina characters arriving at what seemed to be a “night club/hidden corporation facility” in China. #shangchi #bts #marvel #mcu pic.twitter.com/yReOiQAR8Z — chuckbass (@charlesbassf) April 27, 2020

Fonte: ScreenRant