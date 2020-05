Throttle: il racconto di Joe Hill e Stephen King diventerà un film

Il romanzo di Joe Hill e Stephen King ispirato al classico "Duel" diventa un film prodotto da HBO Max.

Stephen King resta sulla cresta dell'onda e l'interesse nell'adattare i lavori dell'iconico scrittore del Maine e ora arriva la notizia via Deadline che Throttle, un racconto scritto a quattro mani da Stephen King con il figlio Joe Hill sarà adattato in un film prodotto da HBO Max.

Ispirato al classico "Duel" di Richard Matheson, "Throttle" segue un duello di un tipo diverso, che contrappone un camionista senza volto ad una tribù di motociclistici fuorilegge nel bollente deserto del Nevada. La loro battaglia è combattuta su 32 chilometri della strada più solitaria del paese, un luogo in cui l'unica cosa peggiore di non sapere con che cosa stai lottando, è rallentare.

L'adattamento sarà scritto da Leigh Dana Jackson (Sleepy Hollow, Raising Dion) e prodotto da David S. Goyer (The Dark Knight, Terminator: Destino Oscuro) con Keith Levine.

Pubblicato in origine nel febbraio 2009 in un'antologia in edizione limitata in onore di Richard Matheson intitolata "He Is Legend", adattato in un fumetto di IDW Publishing del 2012 e più recentemente incluso nell'antologia "A tutto gas" di Joe Hill.

Stephen King ha visto di recente adattato il suo Doctor Sleep, sequel di Shining, per il grande schermo e sono stati annunciati ulteriori adattamenti dei racconti Revival e La bambina che amava Tom Gordon.

Gli adattamenti basati su lavori di Joe Hill includono il thriller sovrannaturale del 2013 Horns con Daniel Radcliffe, adattamento cinematografico del suo romanzo "La vendetta del diavolo" del 2010; il romanzo "NOS4A2" e il fumetto "Lock & Key" adattati in serie tv rispettivamente per Amazon e Netflix ed entrambe rinnovate per una seconda stagione. L'adattamento più recente è il film Netflix Nell'erba alta basato sull'omonimo racconto scritto da Hill a quattro mani con il padre Stephen King.