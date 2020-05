Scream 5: torna David Arquette, è ufficiale

Di Pietro Ferraro lunedì 18 maggio 2020

David Arquette tornerà nei panni di Dewey Riley nel reboot Scream 5.

Il cast del sequel Scream 5 di Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gilletta aka Radio Silence, registi dell'acclamata commedia horror Finché morti non ci separi, vedrà il ritorno di David Arquette che riprenderà il suo ruolo di Dewey Riley.

Arquette torna nei panni di Dewey Riley per la quinta volta, con la produzione che dovrebbe iniziare entro la fine dell'anno in Carolina del Nord un volta stabilite le linee guida per l'emergenza Covid-19. L'attore ha ufficializzato il suo ritorno in una dichiarazione rilasciata al sito EW.

Sono entusiasta di interpretare Dewey di nuovo e di riunirmi con la mia famiglia Scream, vecchia e nuova. Scream è stato una parte così grande della mia vita e, sia per i fan che per me, non vedo l'ora di onorare l'eredità di Wes Craven.

James Vanderbilt (Murder Mystery) e Guy Busick (Castle Rock) hanno scritto la sceneggiatura di Scream 5, mentre lo scrittore e co-creatore originale di Scream, Kevin Williamson, è a bordo come produttore esecutivo.

La notizia del ritorno di Arquette arriva dopo la conferma che anche Neve Campbell ha avuto conversazioni per un suo potenziale ritorno come Sidney Prescott in Scream 5, sequel che è stato descritto come un reboot di ampio respiro che ha l'intento di introdurre e rinnovare il popolare franchise thriller-horror per una nuova generazione rispettando l'eredità di Craven.

È impossibile esprimere appieno quanto il lavoro di Wes Craven e i film di Scream in particolare significhino per noi fan e ci hanno influenzato come narratori. Le incredibili storie di Kevin Williamson ci hanno intrattenuto e ispirato per decenni e siamo follemente onorati di avere l'opportunità di far parte del mondo cinematografico che Wes e Kevin hanno creato così brillantemente insieme. La straordinaria sceneggiatura di Jamie e Guy rende giustizia a questa eredità e siamo così entusiasti di dare vita al prossimo capitolo di Scream. Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gilletta

Fonte: Entertainment Weekly