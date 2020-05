Spider-Man: trovata regista per lo spin-off al femminile di Sony

Di Pietro Ferraro giovedì 21 maggio 2020

Dopo Venom e Morbius anche lo spin-off al femminile del nuovo universo condiviso di Sony ha una regista designata.

Sony prosegue la costruzione del suo universo condiviso di anti-eroi e villain di Spider-Man e dopo Venom e Morbius lo studio ha reclutato la regista britannica S.J. Clarkson per dirigere un nuovo spin-off che potrebbe essere, ma non ci sono conferme, l'annunciato film su Madame Web.

Il sito Variety riporta che Clarkson ha firmato con Sony e che lo studio starebbe cercando un'attrice di alto profilo per il ruolo di protagonista; il sito Collider fa i nomi di Charlize Theron e Amy Adams come in pole position per la parte.

Madame Web alias Cassandra Webb, ha debuttato per la prima volta sulle pagine di Marvel Comics nell'albo "The Amazing Spider-Man #210" del 1980. Il personaggio è stato creato da Denny O'Neil (testi) e il leggendario John Romita Jr. (disegni). Nei fumetti Madame Webb soffre di una serie di handicap, oltre ad essere cieca, soffre di un deterioramento neurologico che però riesce a compensare con abilità psichiche da medium.

Lo spin-off Sony sarebbe il primo lungometraggio cinematografico per Clarkson che vanta una lunga gavetta televisiva con regie di un film per la tv biografico Toast (2010) ed episodi di svariate serie tv tra cui Banshee, Bates Motel, Orange Is the New Black, Jessica Jones e The Defenders. Clarkson è stata inoltre in lizza per Star Trek 4 e Bond 25, il primo cancellato mentre il secondo in seguito titolato No Time to Die con Cary Fukunaga designato alla regia. Più recentemente Clarkson ha diretto il pilota per una potenziale serie tv prequel de Il trono di spade che è stata respinta da HBO.

Attualmente l'universo condiviso Sony ha in uscita lo spin-off Morbius (19 marzo 2021) e il sequel Venom 2: Let There Be Carnage (25 giugno 2021).