Justice League: trailer annuncio e locandine dello "Zack Snyder Cut"

Di Pietro Ferraro giovedì 21 maggio 2020

HBO Max ufficializza con un teaser di annuncio l'arrivo dello "Zack Snyder's Justice League" nel 2021.

Il famigerato e ripetutamente evocato "Zack Snyder Cut" del film Justice League si è fatto strada sui socila media diventando un fenomeno virale e ora anche i più scettici devono ricredersi poiché Warner Bros. produrrà con un budget che oscilla tra i 20 e i 30 milioni di dollari il taglio del film Zack Snyder's Justice League che arriverà su HBO Max nel 2021.

Quella che abbiamo visto al cinema era la visione dello studio di Justice League e non la visione di Snyder, il lavoro del regista Joss Whedon (The avengers) portato a bordo per sostituire Snyder ha reso il tono del film diverso da quello che Snyder avrebbe voluto, ma lo studio per rincorrere fan e critica ha messo ampiamente mano al risultato finale e ora vedremo finalmente se il taglio di Snyder è così diverso da quello arrivato nelle sale.

Al momento non sappiamo in che modalità il nuovo taglio di Snyder sarà proposto ai fan, il sito The Hollywood Reporter ipotizza che lo "Zack Snyder's Justice League" andrà in onda su HBO Max come una miniserie tv di sei episodi o in alternativa un film di quattro ore. Nessuna dichiarazione ufficiale di chiunque sia coinvolto in questa impresa, inclusi Zack e Deborah Snyder, HBO Max e Warner Bros., ha confermato la forma in cui godremo del nuovo "Director's Cut". THR indica che Zack e Deborah Snyder stanno lavorando per riassemblare la loro squadra di post-produzione per "musicare, tagliare, aggiungere nuovi e rifinire vecchi effetti visivi" e prendere in considerazione se chiamare a supporto gli attori di Justice League, tra cui Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Jason Momoa, Ezra Miller e Ray Fisher, per registrare nuovamente i dialoghi.

Il trailer rilasciato da HBO Max è un riepilogo del livestream di Man of Steel, in cui Snyder ha offerto commenti sul film prima di invitare l'ospite speciale Henry Cavill sullo schermo per rivelare la entusiasmanti notizie ai fan.

Fonte: Collider