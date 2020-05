Wonder Woman 1984: nuova action figure Hot Toys di Gal Gadot con "Golden Armor"

Di Pietro Ferraro martedì 26 maggio 2020

Hot Toys lancia una nuova e spettacolare action-doll ispirata al sequel "Wonder Woman 2" in arrivo nei cinema il 14 agosto 2020.

Wonder Woman ritornerà sul grande schermo in solitaria con il sequel Wonder Woman 1984 diretto da Patty Jenkins e interpretato da Gal Gadot (Diana Prince), Chris Pine (Steve Trevor), Kristen Wiig (Barbara Ann Minerva / Cheetah) e Pedro Pascal (Maxwell Lord). Il film doveva essere distribuito nelle sale cinematografiche statunitensi il 5 giugno 2020, ma a causa della pandemia di COVID-19 l'uscita è slittata al 14 agosto.

Come ultima incarnazione di potere, grazia, saggezza e meraviglia, l'amata principessa guerriera amazzonica dei fan entrerà in conflitto con i suoi formidabili nemici negli anni '80 indossando gli iconici costumi dei fumetti.

Hot Toys annuncia una nuova spettacolare action figure di Gal Gadot in "Wonder Woman 1984" con indosso l'armatura scintillante di Diana Prince meglio nota come "Golden Armor". La figure realizzata in scala 1/6 e in versione Deluxe mostra una particolare attenzione nel riprodurre i dettagli autentici che si trovano sull'Armatura d'oro e sulle ali dell'armatura, il costume è dipinto con un raffinato color oro metallico che sfoggia un sottile luccichio metallico, conferendo all'incredibile design maggiore consistenza e interesse visivo.

Sapientemente realizzata sulla base dell'immagine di Gal Gadot nel ruolo di Wonder Woman nel film, la figure presenta una scultura della testa di nuova concezione con lunghi capelli ricci in tessuto marrone scuro, un corpo su misura, una serie di ali di armatura in modalità neutra, un elmetto lucido, l'arma caratteristica di Wonder Woman meglio nota come "Lazo della verità" e un supporto dinamico appositamente progettato per l'esposizione.

Insieme alla figure e agli accessori, questa versione deluxe includerà anche un set aggiuntivo di enormi ali spiegate, della misura di circa 67 cm di larghezza, progettate con articolazione estesa per una gamma di posa più ampia che accentua la modalità di volo e di stand-by, consentendo ai fan di ricreare pienamente scene aeree mozzafiato.