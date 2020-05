The Goon: aggiornamento sul film animato e nuovi storyboard

Il film d'animazione basato sul fumetto "The Goon" di Eric Powell è ancora in ballo, lo conferma Blur Studio.

E' trascorso quasi un anno dall'ultimo aggiornamento sull'adattamento animato di The Goon, la serie a fumetti di Eric Powell pubblicata da Dark Horse, e ora arriva un update dalla piattaforma Kickstarter, dove è stata lanciata una campagna che nel frattempo ha raggiunto il suo obiettivo, ad informarci che il progetto è ancora in ballo con 20th Century Fox e Chernin Group.

L'update arriva da Blur Studio ed è accompagnato anche da nuovi storyboard che trovate nell'apposita galleria fotografica. Il progetto è stato sviluppato da Tim Miller (Deadpool), Jeff Fowler (Sonic the Hedgehog) e David Fincher.

Quindi...aggiornamenti.

È passato un po' di tempo dalle nostre ultime notizie e ci dispiace per ciò. Se pensate che facciamo schifo - questa è una valutazione corretta e se ritenete che ti abbiamo deluso - è assolutamente comprensibile. Ora ascolta...siamo ben consapevoli del tempo completamente ridicolo che ci è voluto per realizzare questo film - sì, quell'orologio sta ancora ticchettando - e siamo davvero dispiaciuti di essere stati finora una delusione.

MA...vogliamo che sappiate che non ABBIAMO mai PENSATO di arrenderci. Continueremo assolutamente ad occuparcene fino a quando non avremo realizzato questo film.

Eric, in questo preciso momento, sta lavorando alle revisioni della sceneggiatura e le cose stanno ancora andando avanti. È vero...abbiamo avuto alcune battute d'arresto - come la Disney che ha comprato la Fox e ovviamente non c'è alcuna fottuta possibilità che la Disney possa fare un film su GOON - ma abbiamo l'intenzione di continuare e superare questa roba fino a quando non sarà fatta. L'animazione per adulti attira più attezione ogni giorno e stiamo attivamente alimentando quel fuoco con le nostre serie tv come l'antologia LOVE, DEATH & ROBOTS. E funziona - credetemi, la differenza tra l'entusiasmo che sentiamo nel lanciare Goon ora e la paura che abbiamo provato quando abbiamo iniziato lo sviluppo (quando i dinosauri vagavano per la terra) è enorme. Meno porte sono chiuse e più menti sono aperte. Quindi, per favore, mantieni la fede: il film Goon si farà.

Nel frattempo...ecco una piccola sbirciatina ad alcune tavole finite del film (non in ordine badate bene). Inoltre: un trio di queste prime tavole grezze sono realizzate da lui in persona, Mr. Eric Powell.

Grazie ancora a tutti

Blur

(sì ... ci sono alcuni spoiler qui sotto, ma dubitiamo che qualcuno dei veri credenti possa immaginare un film di Goon senza alcuni di questi personaggi).