Bill and Ted 3: Face the Music - primo trailer della commedia con Keanu Reeves e Alex Winter

Di Pietro Ferraro mercoledì 10 giugno 2020

Keanu Reeves e Alex Winter tornano nei panni dei musicisti e viaggiatori del tempo Ted 'Theodore' Logan e Bill S. Preston.

Disponibili trailer e poster di Bill & Ted 3 aka Bill & Ted Face the Music, sequel di un paio di cult demenziali con viaggio nel tempo degli ottanta e novanta: Bill & Ted's Excellent Adventure (1989) e Un mitico viaggio (1991). Questo nuovo sequel vede il ritorno di Keanu Reeves e Alex Winter nei panni dei musicisti Ted 'Theodore' Logan e Bill S. Preston.

La posta in gioco è più alta che mai per gli improvvisati viaggiatori del tempo William "Bill" S. Preston e Theodore "Ted" Logan. Tuttavia, per adempiere al loro destino rock and roll, i migliori amici ormai di mezza età partono per una nuova avventura quando un visitatore del futuro li avverte che solo una loro canzone potrà salvare la vita come la conosciamo. Lungo la strada, saranno aiutati dalle loro figlie, un nuovo gruppo di personaggi storici e alcune leggende della musica - per cercare la canzone che sistemerà il loro mondo e porterà armonia nell'universo.

Gli sceneggiatori Chris Matheson e Ed Solomon sono tornati per scrivere la sceneggiatura e il regista Dean Parisot, che ha diretto lo spassoso Galaxy Quest, è al timone.

Ciò che segue è una sorta di viaggio assolutamente assurdo, simile ad un Canto di Natale, attraverso le loro vite passate, presenti e future. Le loro figlie (Bill ha una figlia di nome Thea, la figlia di Ted si chiama Billie) sono anche molto coinvolte nel tentativo di aiutarli...È una commedia a tutto tondo, ma penso che sia davvero, molto radicata nella dolcezza che è Bill e Ted e l'emozione di dove sarebbero a questo punto della loro vita. Ed Solomon - Sceneggiatore

Il cast è completato da Brigette Lundy-Paine nei panni di Billie Logan, Samara Weaving come Theodora Preston, le figlie di Bill e Ted, William Sadler nei panni della Morte, Amy Stoch nei panni di Missy e Hal Landon Jr. nei panni del padre di Ted. Il cast è completato da Kid Cudi, Erinn Hayes, Jayma Mays, Beck Bennet, Kristen Schaal e Holland Taylor. A bordo anche la figlia di George Carlin, Kelly che è stata reclutata per onorare il personaggio di Rufus (Carlin è scomparso nel 2008).

Orion Pictures ha programmato l'uscita di "Bill & Ted 3" nelle sale americane per il 21 agosto 2020, ma con il lockdown dei cinema per il COVID-19 e lo slittamento o riprogrammazione direttamente in VOD di alcuni titoli, resta da vedere se Orion manterrà l'uscita nelle sale o la riprogrammerà in digitale.

Fonte: Collider