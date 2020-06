No Time To Die, Bios, Tom and Jerry, The Witches: nuove date di uscita

Di Pietro Ferraro lunedì 15 giugno 2020

Causa emergenza coronavirus cambiano le date di uscita di altri quattro film.

Ancora un cambio di date di uscita per tre pellicole nell'ambito dello stravolgimento che ha colpito il cinema dopo il lockdown delle sale e produzioni cinematografica causa emergenza coronavirus. Cambiano quindi le date di uscita del nuovo film di Bond, del dramma fantascientifico BIOS con Tom Hanks, del nuovo adattamento di Robert Zemeckis del romanzo "Le streghe" di Roald Dahl e del nuovo film di Tom & Jerry realizzato con un mix di live-action e CGI da Tim Story.

La data di uscita negli Stati Uniti di No Time To Die, ventitreesimo film di James Bond, è stata spostata di una settimana, l'annuncio arriva tramite la pagina Twitter ufficiale di Jame Bond, con un tweet che rivela un'uscita nelle sale degli Stati Uniti anticipata dal 25 novembre al 20 novembre, preceduta dall'uscita nel Regno Unito fissata al 12 novembre mentre la release italiana è ancora da definire.







The return of old friends in NO TIME TO DIE.

In cinemas 12th November UK, 20th November US. pic.twitter.com/GkXugGEAba — James Bond (@007) June 13, 2020

Oltre a Daniel Craig di nuovo nei panni di James Bond per un'ultima corsa, "No Time To Die" vedrà anche il ritorno di Ralph Fiennes come "M", Ben Whishaw come "Q", Naomie Harris come Eve Moneypenny, Rory Kinnear come il capo dello staff di M, Bill Tanner, Jeffrey Wright che riprende il suo ruolo di Felix Leiter, agente della CIA e amico di Bond, Christoph Waltz ancora nei panni della nemesi di Bond, Blofeld e c'è anche Léa Seydoux che torna nel ruolo della della Dottoressa Madeleine Swann interesse amoroso di 007.

In "No Time To Die" l'iconico agente segreto dell'MI6 con licenza di uccidere ha lasciato il servizio attivo e si è trasferito nella paradisiaca Giamaica, ma la pace è di breve durata quando il suo vecchio amico Felix Leiter della CIA si presenta per chiedere aiuto. La missione di salvare uno scienziato rapito (David Dencik) si rivela molto più infida del previsto, portando Bond sulle tracce di un misterioso malvagio di nome Safin (Rami Malek).

Universal Pictures e Amblin Entertainment hanno annunciato il posticipo al 2021 del film "BIOS", un dramma di fantascienza con Tom Hanks nei panni di Finch, un ingegnere di robotica e uno dei pochi sopravvissuti ad un evento solare cataclismico che ha reso il mondo una terra desolata. Finch e il suo cane, Goodyear, sono sopravvissuti in un bunker sotterraneo da questo evento catastrofico. Dopo anni trascorsi sottoterra, Finch, ora malato terminale, crea un robot (Landry Jones) per sorvegliare il cane Goodyear nel momento in cui Finch non riuscirà più a farlo. "Bios" passa dalla sua data originale del 2 ottobre 2020 al 16 aprile 2021. Il film è diretto da Miguel Sapochnik (Il trono di spade) da una sceneggiatura dell'esordiente Craig Luck con Robert Zemeckis tra i produttori esecutivi.

Inoltre Warner Bros. ha posticipato The Witches, remake del fantasy Chi ha paura delle streghe?, rimuovendolo dall'uscita originariamente programmata ad ottobre 2020 e spostandolo al 2021. Anne Hathaway reciterà nei panni della Strega Suprema interpretata da Anjelica Huston nell'originale del 1990. Robert Zemeckis dirige e ha scritto la sceneggiatura che racconta di un ragazzo che s'imbatte in una congrega segreta di streghe che si riunisce in un hotel dove il ragazzo è ospite con sua nonna. Lo studio ha anche spostato l'uscita di "Tom & Jerry" da dicembre 2020 al 5 marzo 2021. Il film d'animazione con gli amati personaggi creati da Hanna-Barbera è diretto da Tim Story, miscela live-action e CGI e presenta un cast che include Chloë Grace Moretz, Michael Peña, Ken Jeong e Rob Delaney.