The Card Counter: nuova immagine ufficiale con Oscar Isaac

Di Pietro Ferraro venerdì 19 giugno 2020

Oscar Isaac è un giocatore di poker professionista nel nuovo film di Paul Schrader prodotto da Martin Scorsese.

E' disponibile online (via Deadline) una nuova immagine ufficiale di The Card Counter, il nuovo film del regista Paul Schrader che ritrae il personaggio di Oscar Isaac accanto ad un camino e con in mano una pistola. Schrader recentemente nominato all'Oscar per la sceneggiatura originale di First Reformed - La creazione a rischio ha anche scritto classici come Taxi Driver e Toro scatenato e diretto American Gigolò, Lo spacciatore e più recentemente Cane mangia cane.

"The Card Counter" prodotto da Martin Scorsese ha interrotto le riprese a marzo, dopo soli cinque giorni di riprese, quando un membro del cast è stato trovato positivo al coronavirus.

La trama ufficiale:





Tell (Oscar Isaac) vuole solo giocare a carte. La sua spartana esistenza sulla pista del casinò viene distrutta quando viene avvicinato da Cirk (Tye Sheridan), un giovane vulnerabile e arrabbiato in cerca di aiuto per eseguire il suo piano di vendetta su un colonnello militare (Willem Dafoe). Tell vede una possibilità di redenzione attraverso il suo rapporto con Cirk. Ottenendo il sostegno del misterioso finanziere del gioco d'azzardo La Linda (Tiffany Haddish), Tell porta Cirk con sé sulla strada, passando da un casinò all'altro fino a quando l'improbabile trio si mette in mostra vincendo un torneo di poker delle "World Series". Ma mantenere Cirk sulla retta via diventa impossibile e finisce per trascinare Tell nell'oscurità del suo passato.

Una data di uscita per "The Card Counter" non è ancora stata annunciata.