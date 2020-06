Tenet di Christopher Nolan slitta ancora

Di Pietro Ferraro venerdì 26 giugno 2020

L'emergenza Coronavirus spinge Warner Bros. a riprogrammare ancora l'uscita del nuovo film di Nolan.

Con la grande incertezza generata dall'emergenza Coronavirus e dati epidemiologici che non seguono il trend positivo sperato, gran parte dei cinema americani resteranno per il momento chiusi e di fronte a questa situazione Warner Bros. ha deciso di far slittare ancora il Tenet di Christopher Nolan, il film più atteso dell'anno su cui il cinema americano punta per una eventuale ripartenza delle sale.

Si tratta della terza data per il thriller fantascientifico di Nolan che in origine doveva uscire il 17 luglio, poi posticipato in seconda battuta al 31 luglio, ma ora con i positivi al Covid-19 in aumento negli Stati Uniti la data di rilascio di "Tenet" è cambiata di nuovo con il sito Variety che riferisce che Warner Bros. ha fissato una nuova data di uscita del film a mercoledì 12 agosto, sperando che rappresenti una finestra temporale potenzialmente sicura.

La decisione di far slittare Tenet arriva in concomitanza con l'annuncio che i cinema di New York non saranno in grado di riaprire come parte della Fase 4 del piano di ripartenza. La Grande Mela è una piazza di strategica importanza per il lancio di nuovi titoli, quindi se non ci saranno novità positive la data di "Tenet" potrebbe facilmente slittare ancora.

Warner Bros. ha rilasciato un comunicato ufficiale per annunciare il posticipo del film e una nuova strategia di rilascio.

Warner Bros. si impegna a portare Tenet al pubblico nei cinema, sul grande schermo, quando gli esercenti saranno pronti e i funzionari della sanità pubblica affermeranno che è tempo. In questo momento dobbiamo essere flessibili e quindi non lo tratteremo come una versione cinematografica tradizionale. Scegliamo di far debuttare il film a metà settimana per consentire al pubblico di scoprire il film nel loro tempo libero e prevediamo di tenerlo in sala più a lungo, per un periodo di proiezione prolungato ben oltre la norma, per sviluppare una strategia di rilascio molto diversa, ma di successo.

"Tenet" segue una missione che si svolgerà in qualcosa al di là del tempo reale, non attraverso il viaggio nel tempo, ma tramite qualcosa definito "Inversione". In lotta per la sopravvivenza di tutto il mondo, il protagonista del film viaggia attraverso un mondo crepuscolare di spionaggio internazionale in una lotta per la sopravvivenza di tutto il mondo.

Il cast di "Tenet" include John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Kenneth Branagh, Aaron Taylor-Johnson, Clémence Poésy, Dimple Kapadia, Himesh Patel e Michael Caine. Christopher Nolan è anche produttore del film insieme a sua moglie Emma Thomas, con Thomas Hayslip come produttore esecutivo.