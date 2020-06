Anne Hathaway e Bill Murray protagonisti della commedia "Bum's Rush"

Di Pietro Ferraro venerdì 26 giugno 2020

Bill Murray doppia un cane randagio nel nuovo film del regista di "The Funeral Party".

Novità casting per la commedia indipendente Bum's Rush, il sito THR riporta che sono stati confermati nel cast Anne Hathaway e Bill Murray, con l'aggiunta di Robert Duvall che sta finalizzando le trattative per unirsi al progetto.

Il film descritto come una commedia sull'amicizia ("buddy-movie") segue una produttrice di stivali su misura interpretata da Hathaway che incrocia la strada con un cane randagio chiamato Bum che ha la voce di Bill Murray. Alla regia del film c'è Aaron Schneider (The Funeral Party) che dirige da una sceneggiatura di C. Gaby Mitchell che ha co-sceneggiato "The Funeral Party" e scritto la storia del Blood Diamond - Diamanti di sangue con Leonardo DiCaprio.

Sono così felice di riunirmi con i miei collaboratori di The Funeral Party, Robert Duvall, Bill Murray e C. Gaby Mitchell, e ovviamente sono felice di lavorare con Anne Hathaway e Sarah Green. È un progetto molto speciale e sono entusiasta di farne parte. Aaron Schneider - Regista

"Bum's Rush" sarà girato in location a Santa Barbara e Nuovo Messico e prodotto da Sarah Green (Loving, Mud, Tree of Life) con Mitchell e Schneider.

Siamo tutti amanti dei cani in questo team e ora più che mai apprezziamo il loro valore nelle nostre vite. Siamo entusiasti di unire le forze con Rocket Science e CAA per portare questa storia attuale nel mondo. Aaron Schneider & C. Gaby Mitchell

Anne Hathaway è stata recentemente protagonista del dramma Il suo ultimo desiderio disponibile su Netflix e sarà la Strega Suprema nel remake di Chi ha paura delle streghe? ed è nel cast del film ispirato al celebre programma televisivo Sesamo apriti. Vedremo invece Bill Murray in The French Dispatch di Wes Anderson, nel sequel Ghostbusters: Legacy e nella commedia drammatica On the Rocks di Sofia Coppola.

Il direttore della fotografia Aaron Schneider ha debuttato alla regia nel 2010 con la commedia Get Low, uscita in Italia come "The Funeral Party", in cui ha diretto Robert Duvall, Bill Murray e Sissy Spacek. A dieci anni dall'esordio è tornato dietro la macchina da presa lo scorso anno per dirigere Tom Hanks nel dramma di guerra Greyhound che uscirà direttamente in digitale il prossimo 10 luglio.