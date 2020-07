Happy Halloween Scooby-Doo: trailer del nuovo film d'animazione con Elvira

Di Pietro Ferraro sabato 4 luglio 2020

La cricca di Scooby-Doo torna per una nuova avventura animata ambientata ad Halloween.

In attesa di goderci anche in italia il reboot in CG Scooby!, già uscito in streaming negli Stati Uniti lo scorso maggio dopo l'annullamento dell'uscita nelle sale causa Covid-19, il canale Syfy Wire ha condiviso un primo trailer di un altro film di Scooby-Doo, dal titolo Happy Halloween, Scooby-Doo, stavolta realizzato in animazione tradizionale, che catapulta la Mistery Inc. in una sorta di "notte delle zucche viventi".

Con mostri falsi e caramelle a bizzeffe, Halloween è il paradiso per buongustai affamati che vanno di porta in porta. Ma quest'anno la loro dolce vacanza si inacidisce quando la zucca di un vicino del quartiere viene infettata da melma tossica, creando un ambiizoso jack-o-lanterne un leader di zucche gigante che schiaccia tutto sul suo cammino. Spetta a Scooby-Doo e alla banda fare squadra con i loro amici, Bill Nye the Science Guy ed Elvira Mistress of the Dark, risolvere questo mistero di proporzioni gigantesche e salvare Crystal Cove!

"Happy Halloween, Scooby-Doo!" presenta Frank Welker nei panni di Scooby-Doo / Fred Jones, Gray Griffin nei panni di Daphne Blake, Matthew Lillard nei panni di Shaggy Rogers e Kate Micucci nei panni di Velma Dinkley. Nel film recitano anche Cassandra Peterson nei panni di Elvira e Bill Nye nel ruolo di se stesso.

Scooby-Doo debutta nella prima serie animata, Scooby-Doo! Dove sei tu? di Hanna-Barbera nel 1969. Il personaggio ha fruito di altre 14 serie tv, 32 film d'animazione, due film live-action per il cinema e altri due film televisivi in live-action.

"Happy Halloween, Scooby-Doo!" scritto, prodotto e diretto da Maxwell Atoms, creatore della serie tv Le tenebrose avventure di Billy & Mandy e regista di tre corti della serie tv Bunnicula, arriva direttamente in DVD in autunno, presumibilmente a ridosso di Halloween.

Fonte: Joblo