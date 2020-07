Halloween Kills: nuovo trailer e data di uscita slitta al 2021

Di Pietro Ferrara giovedì 9 luglio 2020

Halloween Kills e Halloween Ends posticipati di un anno.

Come si era ipotizzato le uscite di Halloween Kills e Halloween Ends sono state posticipate di un anno causa emergenza coronavirus. "Halloween Kills" non uscirà più il 16 ottobre 2020, ma e stato posticipato al 15 ottobre 2021.

Insieme da un nuovo trailer, il regista e produttore John Carpenter ha pubblicato su Twitter un aggiornamento sullo stato di "Halloween Kills" e del suo sequel "Halloween Ends". Il regista spiega la decisione di ritardare l'uscita del film di un anno in modo da poter mantenere la tradizione di pubblicare Halloween ad ottobre. Oltre alla nuova data di uscita, Carpenter ha annunciato che il film sarà stato presentato in anteprima anche in IMAX nel 2021 e che la pre-produzione di "Halloween Ends" è già iniziata.

Vi scriviamo col cuore affranto dal fatto che un ritardo del nostro film non è mai stato in discussione, ma se c'è una cosa per cui ci ha preparato una carriera nell'industria cinematografica, è l'imprevisto. Nelle ultime settimane, la nostra famiglia cinematografica ha esaminato le previsioni delle uscite nelle sale che erano ormai ovvie. Abbiamo discusso e lottato per presentare al meglio "Halloween Kills" ai fedeli fan di tutto il mondo, così come al nuovo pubblico che speriamo di invitare a questa esperienza. È stata una produzione selvaggia e vibrante. Abbiamo schierato un cast di personaggi classici come Laurie e Tommy, Lindsey, Lonnie, Marion, Brackett e L'ombra, e gli abbiamo abbiamo affiancato alcuni volti nuovi. Abbiamo approcciato aggressivamente il secondo capitolo della nostra trilogia di "Halloween". Si è sviluppato in un'esperienza si un parco giochi creativo e siamo fiduciosi che i nostri misfatti saranno visti come un apporto inaspettato a questo franchise. Se lo avremmo fatto uscire nell'ottobre di quest'anno come previsto, dovevamo affrontare la realtà che il film si sarebbe consumato in un'esperienza teatrale compromessa. Dopo aver soppesato le nostre opzioni, abbiamo scelto di posticipare l'uscita cinematografica del film di un anno. Oltre ad una versione tradizionale, Universal ha accettato una presentazione IMAX del film ad ottobre 2021. Stiamo mixando il suono con uno dei più grandi team di progettazione in grado di tagliare, gridare e insinuarsi sotto la pelle. Avremo tempo per completare il film con la qualità che i fan meritano. E anche la preparazione di "Halloween Ends" è iniziata. È un onore lavorare con questi personaggi e passare del tempo ad Haddonfield. Vi aspettiamo in attesa di condividere i nostri prossimi capitoli con voi. [David Gordon Green e John Carpenter]

Il post di Carpenter è stato pubblicato in concomitanza con un comunicato ufficiale di Universal Pictures che annuncia che a causa della modifica della data di uscita di "Halloween Kills", "Halloween Ends" arriverà anche nei cinema un anno dopo, il 14 ottobre 2022.

I know you all have been looking forward to an update on the status of "Halloween Kills". Here it is: pic.twitter.com/EWivyipYgR — John Carpenter (@TheHorrorMaster) July 8, 2020

