Giffoni Film Festival 2020, i 50 film dell'edizione numero 50

Di Giorgia Iovane lunedì 13 luglio 2020

Giffoni 2020 si moltiplica nell'anno del COVID per dividere i giurati e dare la possibilità almeno a una parte di loro di vivere il Festival. Vediamo i film in concorso ad Agosto.

"Giffoni 2020 si fa in quattro": questo il claim scelto per lanciare la cinquantesima edizione del Giffoni Film Festival che cade nell'estate della pandemia da COVID-19. Una circostanza questa che ovviamente non permette al Festival di riunire nella cittadina salernitana di Giffoni Valle Piana le migliaia di giurati di età compresa tra i 3 e i 100 anni che solitamente si ritrovano alla Cittadella del Cinema dalla metà di luglio. Per quest'anno, sia pure quello del 50° anniversario, il Festival si divide in diversi momenti per dare alle diverse sezioni competitive un proprio spazio, in sicurezza, sia in sala che all'aperto.

Due i segmenti previsti ad agosto 2020, con un mese di ritardo dunque sulle consuete date: dal 18 al 22 agosto per le sezioni Generator +16 e Generator +18, dal 25 al 29 agosto per i Generator +13. Annunciati i film in concorso per queste due diverse tranches di #Giffoni50. E vediamoli insieme.



Giffoni 2020, i film in concorso per le sezioni +16 e +18

Dal 18 al 22 agosto arriveranno a Giffoni 200 giurati della sezione +16 e 105 della sezione +18. I Generator +16 dovranno valutare 14 opere (7 lunghi e 7 corti), mentre i +18 avranno 19 opere da votare, divise in 7 lunghi e 12 corti.



Generator +16, film e corti in concorso a #Giffoni50

I lungometraggi:





BEAST BEAST (USA) di Danny Madden;

(USA) di Danny Madden;

BLACK CONFLUX (Canada) di Nicole Dorsey;

(Canada) di Nicole Dorsey;

LAST VISIT (Arabia Saudita) di Abdulmohsen Aldhabaan;

(Arabia Saudita) di Abdulmohsen Aldhabaan;

NAKED ANIMALS (Germania) di Melanie Waelde;

(Germania) di Melanie Waelde;

HERE ARE THE YOUNG MEN (Irlanda) di Eoin MacKen, con nel cast Dean-Charles Chapman, il Tommen Baratheon di Game of Thrones;

(Irlanda) di Eoin MacKen, con nel cast Dean-Charles Chapman, il Tommen Baratheon di Game of Thrones;

OUR LADY OF THE NILE (Francia, Belgio, Rwanda) di Atiq Rahimi;

(Francia, Belgio, Rwanda) di Atiq Rahimi;

JUST KIDS (Francia, Svizzera) di Christophe Blanc.



I cortometraggi:



SCHIAVONEA (Italia) di Natalino Zangaro, sull'incontro tra il giovane calabrese Vincenzo e il migrante Ayana;

(Italia) di Natalino Zangaro, sull'incontro tra il giovane calabrese Vincenzo e il migrante Ayana;

CUBAN HEEL SHOES (Spagna) di Julio Mas Alcaraz;

(Spagna) di Julio Mas Alcaraz;

90% (Germania) di Jerry Hoffmann;

(Germania) di Jerry Hoffmann;

MAMMAN (Svezia) di Farzad Farzaneh;

(Svezia) di Farzad Farzaneh;

JAMILA (Svezia) di Sophie Vuković;

(Svezia) di Sophie Vuković;

WILMA (Islanda) di Haukur Björgvinsson;

(Islanda) di Haukur Björgvinsson;

ROPELESS (Italia) di Andrea Carrino.



Generator +18, film e corti in concorso a #Giffoni50

I lungometraggi:



AUERHOUSE (Germania/2020) di Neele Leana Vollmar;

(Germania/2020) di Neele Leana Vollmar;

ALM WITH HORSES (Gran Bretagna, Irlanda) di Nick Rowland, con l'attore Barry Keoghan (Dunkirk) nel cast;

(Gran Bretagna, Irlanda) di Nick Rowland, con l'attore Barry Keoghan (Dunkirk) nel cast;

GODDESS OF THE FIREFLIES (Canada) di Anaïs Barbeau-Lavalette;

(Canada) di Anaïs Barbeau-Lavalette;

KIDS RUN (Germania) di Barbara Ott;

(Germania) di Barbara Ott;

PACIFIED (Brasile) di Paxton Winters, vede tra i produttori Darren Aronofsky, regista de Il Cigno Nero.

(Brasile) di Paxton Winters, vede tra i produttori Darren Aronofsky, regista de Il Cigno Nero.

ROSA PIETRA STELLA (Italia) di Marcello Sannino, con le cast Ivana Lotito (Gomorra - La serie) e Ludovica Nasti (L'Amica Geniale);

(Italia) di Marcello Sannino, con le cast Ivana Lotito (Gomorra - La serie) e Ludovica Nasti (L'Amica Geniale);

THE SLEEPWALKERS (Argentina, Uruguay) di Paula Hernández.



I cortometraggi:



A DEVIL IN THE POCKET (Francia) di Antoine Bonnet e Mathilde Loubes.

(Francia) di Antoine Bonnet e Mathilde Loubes.

BUBE MAISES (Israele) di Or Levy;

(Israele) di Or Levy;

DAUGHTER (Repubblica Ceca) di Daria Kashcheeva, ha ricevuto un Oscar come miglior corto animato studentesco;

(Repubblica Ceca) di Daria Kashcheeva, ha ricevuto un Oscar come miglior corto animato studentesco;

DRY SEA (Belgio) di Yves Bex e Bart Bossaert;

(Belgio) di Yves Bex e Bart Bossaert;

HOW MY GRANDMOTHER BECAME A CHAIR (Libano) di Nicolas Fattouh;

(Libano) di Nicolas Fattouh;

IRON ME (Francia) di Ivan Rabbiosi;

(Francia) di Ivan Rabbiosi;

THE MIDNIGHT FREAK TRAIN (Regno Unito) di Joseph Derrick e Samuel Elphick;

(Regno Unito) di Joseph Derrick e Samuel Elphick;

ON THE BEACH (Slovacchia) di Samuel Chovan è un film d'animazione 3D sugli sbarchi del D-Day;

(Slovacchia) di Samuel Chovan è un film d'animazione 3D sugli sbarchi del D-Day;

REFLECTION (Spagna) di Juan Carlos Mostaza;

(Spagna) di Juan Carlos Mostaza;

SURA (Corea del Sud) di Jeong Hae-ji;

(Corea del Sud) di Jeong Hae-ji;

THEMES (Croazia) di Danijel Žeželj;

(Croazia) di Danijel Žeželj;

TIES (Germania) è un film di Dina Velikovskaya che con “About a Mother” ha vinto il Grifone per il miglior cortometraggio della sezione Generator +18 nel 2015.







Giffoni 2020, i film in concorso per le sezioni +13

Dal 25 al 29 agosto sono in concorso 14 opere (7 lungometraggi e 7 cortometraggi) valutati da 305 jurors della sezione Generator +13 (dai 13 ai 15 anni).

I lungometraggi:





THE CASTLE (Lituania, Irlanda) di Lina Lužytė;

(Lituania, Irlanda) di Lina Lužytė;

LIFE WITHOUT SARA AMAT (Spagna) di Laura Jou;

(Spagna) di Laura Jou;

MAN UP! (Francia) di Benjamin Parent vede nel cast anche Isabelle Carré, la suor Marguerite di "Marie's Story" presentato nella sezione +13 nel 2015.

(Francia) di Benjamin Parent vede nel cast anche Isabelle Carré, la suor Marguerite di "Marie's Story" presentato nella sezione +13 nel 2015.

ROM (Vietnam) di Tran Thanh Huy;

(Vietnam) di Tran Thanh Huy;

LA GUERRA DI CAM (Italia) di Laura Muscardin;

(Italia) di Laura Muscardin;

DANIEL '16 (Grecia) di Dimitris Koutsiabasakos;

(Grecia) di Dimitris Koutsiabasakos;

YOUNG JULIETTE (Canada) di Anne Émond.



I cortometraggi (tutti italiani):



AFRAID di Daniele Suraci;

di Daniele Suraci;

KLOD di Giuseppe Marco Albano;

di Giuseppe Marco Albano;

LUCE & ME di Isabella Salvetti;

di Isabella Salvetti;

OUR TIME di Veronica Spedicati;

di Veronica Spedicati;

SEPTEMBER di Giulia Louise Steigerwalt;

di Giulia Louise Steigerwalt;

SULLE PUNTE di Ulisse Leonardo;

di Ulisse Leonardo;

INVERNO di Giulio Mastromauro, vincitore del David di Donatello 2020 come Miglior Cortometraggio.



Immagine tratta dal Flickr ufficiale di Giffoni Opportunity