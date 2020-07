Star Trek: in sviluppo un nuovo film dal produttore de "L'ira di Khan"

Di Pietro Ferraro mercoledì 15 luglio 2020

Dopo i progetti di Noah Hawley e Quentin Tarantino arriva un nuovo potenziale film di Star Trek scritto dal produttore Robert Salin.

A quanto riferisce il sito Den of Geek c'è un altro film di Star Trek in sviluppo. A riferire del nuovo progetto Robert Salin, il produttore di Star Trek II: L'ira di Khan in una recente intervista rivela di avere discussioni in corso con Paramount Pictures.

Non l'ho scritto completamente, ma ne ho scritto molto. Ho un'idea per un'altro film di Star Trek di cui ho parlato con Paramount, almeno al telefono. Questo film, ti garantisco, è diverso da qualsiasi cosa sia stata fatta in Star Trek, e farà parte del canone, ma loro (lo studio) non ne vogliono parlare finché non vedono cosa fa Noah Hawley. A meno che non sia completamente fuori strada, è completamente diverso. Nulla è stato fatto in questo modo e penso che diventerà parte del canone. È tutto. Spero un giorno di poter tenere la riunione e fargli dire: "Ehi, Bob, vieni dentro, parliamone".

Salin si riferisce al progetto di Noah Hawley, showrunner delle serie tv Legion e Fargo, che pare sarà nel tono e nell'approccio ispirato alla serie tv Star Trek: The Next Generation.

Sono davvero incuriosito dal fatto che lo studio abbia portato Noah Hawley in Star Trek perché ho pieno rispetto per il suo lavoro. Trovo il suo lavoro unico, coinvolgente e affascinante. Penso che il ragazzo sia davvero un talento speciale. Sarò molto curioso di vedere cosa porterà alla serie.

A questo punto i progetti di Star Trek per il grande schermo diventano quattro: lo Star Trek 4 di J.J. Abrams in forse per il deludente risultato al botteghino di Star Trek Beyond, lo Star Trek di Quentin Tarantino che potrebbe rivelarsi una mossa tanto audace quanto rischiosa rispetto ad un fandom purista, l'intrigante progetto di Hawley che pare punti ad un reboot e ora questo nuovo Star Trek di Salin che bisogna ammettere ci ha incuriosito davvero molto.