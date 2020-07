Locarno 2020, “Un viaggio nella storia del Festival” con i registi in corsa per i Pardi 2020

Di Antonio M. Abate martedì 21 luglio 2020

Venti film scelti tra quelli presentati a Locarno dal 1946 ad oggi, proposti dai registi in corsa per il Pardo d'oro 2020

Oltre settant'anni di storia, che Locarno intende celebrare servendosi di quegli stessi registi che quest'anno prendono parte all'edizione 2020 in maniera anomala, nell'ambito di The Films After Tomorrow, ossia quei progetti che per via della pandemia sono stati temporaneamente sospesi.

L'iniziativa Un viaggio nella storia del Festival consisterà perciò in una serie di film scelti da Lucrecia Martel, Lav Diaz, Miguel Gomes ed altri che in qualche modo presenzieranno all'imminente Festival. Un totale di venti titoli, dieci dei quali verranno proiettati dal 5 al 15 agosto a Locarno, disponibili online per gli svizzeri ed in tutto il mondo grazie alla partnership con MUBI.

La Direttrice artistica del Locarno Film Festival, Lili Hinstin, introduce come segue questa particolare selezione.

Sarebbe impossibile riproporre la storia del Locarno Film Festival nella sua interezza: i soli lungometraggi internazionali selezionati dal 1946 rappresenterebbero più di 1’400 visioni. La cinefilia, come la Storia di tutte le arti, è fatta di corrispondenze segrete e inaspettate tra epoche, generi e scelte estetiche. È a questo viaggio soggettivo che il Festival quest’anno vi invita a partecipare, un viaggio che passa attraverso lo sguardo dei cineasti di oggi, che sono anche coloro che creeranno il cinema di domani.

La selezione di Un viaggio nella storia del Festival

Germania, anno zero, di Roberto Rossellini – Italia/Francia/Germania – 1948

Locarno3

Gran premio, Premio per la migliore sceneggiatura originale (ex æquo) e Miglior regista (secondo premio)

Proposto da Pierre-François Sauter

Proiezione online e fisica

Comizi d’amore, di Pier Paolo Pasolini – Italia – 1964

Locarno17

Proposto da Anna Luif

Proiezione online

Terra em transe (Entranced Earth), di Glauber Rocha – Brasile – 1967

Locarno20

Gran Premio Giuria dei giovani, Premio Giuria FIPRESCI della Critica internazionale e Premio della critica svizzera

Proposto da Lisandro Alonso

Proiezione online e fisica

Charles mort ou vif, di Alain Tanner – Svizzera – 1969

Locarno22

Pardo d’oro, e Premio Giuria dei giovani

Proposto da Raphaël Dubach e Mateo Ybarra

Proiezione online e fisica

Invasión, di Hugo Santiago – Argentina – 1969Locarno 22

Menzione speciale della Giuria internazionale

Proposto da Andreas Fontana

Proiezione online e fisica

In Gefahr und größter Not bringt der Mittelweg den Tod, di Alexander Kluge e Edgar Reitz – Germania dell’Ovest – 1974

Locarno28

Proposto da Juliana Rojas

Proiezione online

India Song, di Marguerite Duras – Francia – 1975

Locarno28

Proposto da Helena Wittmann

Proiezione online

Mababangong Bangungot (Perfumed Nightmare), di Kidlat Tahimik – Filippine – 1977

Locarno30

Proposto da Verena Paravel e Lucien Castaing-Taylor

Proiezione online

E Nachtlang Füürland, di Clemens Klopfenstein e Remo Legnazzi – Svizzera – 1981

Locarno34

Proposto da Michael Koch

Proiezione online e fisica

Stranger Than Paradise, di Jim Jarmusch – Stati Uniti/Germania dell’Ovest – 1984

Locarno37

Gran premio Pardo d’oro, Gran premio Città di Locarno, menzione Giuria Ecumenica e menzione Giuria dei giovani

Proposto da Marí Alessandrini

Proiezione online e fisica

Kǒng bù fèn zǐ (The Terrorizers), di Edward Yang – Taiwan – 1986

Locarno40

Gran premio speciale della Giuria, Pardo d’argento secondo premio della Città di Locarno

Proposto da Eric Baudelaire

Proiezione online

O Bobo, di José Álvaro Morais – Portogallo – 1987

Locarno40

Gran premio Pardo d’oro, Gran premio Città di Locarno e Premio Giuria CICAE

Proposto da Miguel Gomes

Proiezione online

Der siebente Kontinent, di Michael Haneke – Austria – 1989

Locarno42

Pardo di bronzo, Premio Ernest Artaria, Quarto premio Città di Locarno

Proposto da Lav Diaz

Proiezione online e fisica

Metropolitan, di Whit Stillman – Stati Uniti – 1990

Locarno43

Pardo d’argento, Gran premio speciale della Giuria e Secondo premio Città di Locarno

Proposto da Axelle Ropert

Proiezione online e fisica

Rapado, di Martín Rejtman – Argentina/Paesi Bassi – 1992

Locarno45

Proposto da Lucrecia Martel

Proiezione online

Au Nom du Christ, di Roger Gnoan M’Bala – Costa d’Avorio/Svizzera – 1993

Locarno46

Giuria dei giovani, Premio “L’ambiente è qualità di vita”

Proposto da Mohammed Soudani

Proiezione online e fisica

Noon-O-Goldoon (A Moment of Innocence), di Mohsen Makhmalbaf – Iran/Francia – 1996

Locarno49

Giuria dei giovani secondo premio “Nouveau Cinéma” e menzione speciale della Giuria ufficiale

Proposto da Miko Revereza

Proiezione online

Cavalo Dinheiro (Horse Money), di Pedro Costa – Portogallo – 2014

Locarno67

Pardo per la migliore regia

Proposto da WANG Bing

Proiezione online

No Home Movie, di Chantal Akerman – Belgio/Francia – 2015

Locarno68

Proposto da Cyril Schäublin

Proiezione online

M, di Yolande Zauberman – Francia – 2018

Locarno71

Premio speciale della Giuria e Giuria dei giovani premio “L’ambiente è qualità di vita”

Proposto da Elie Grappe

Proiezione online e fisica