Spellbound e Luck: Skydance e Paramount annunciano date di uscita

Due nuovi progetti di Skydance Animation e Paramount Animation in arrivo nel 2022.

Skydance Animation e Paramount Pictures hanno annunciato le date di uscita ufficiali dei fantasy d'animazione Spellbound di Vicky Jenson e Luck di Peggy Holmes. Il sito Collider riporta che "Luck" che debutterà il 18 febbraio 2022, mentre "Spellbound" arriverà nei cinema l'11 novembre 2022.

"Luck" e "Spellbound" creano mondi ricchi e personaggi avvincenti che sappiamo entreranno in sintonia con il pubblico di tutto il mondo. È incredibilmente eccitante vedere il nostro team di creativi leggendari lavorare tutto il giorno e in tutto il mondo per dare vita a queste immagini.

"Spellbound" seguirà la storia di un giovane che deve spezzare l'incantesimo che ha diviso il suo regno in due. Il film sarà diretto da Vicky Jenson (Shrek) da una sceneggiatura scritta da Lauren Hynek ed Elizabeth Martin del live-action Mulan insieme a Linda Woolverton (Il re leone). Il film sarà musicato dal compositore premio Oscar Alan Menken che tornerà a fare squadra con due suoi collaboratori di lunga data, il paroliere Glenn Slater e il produttore musicale Chris Montan, con cui ha collaborato a La sirenetta e Rapunzel.

"Luck" e "Spellbound" segnano la prossima fase dell'impegno di Skydance e Paramount nel presentare film animati come un'esperienza per le sale. Questi film non solo continuano la nostra relazione di lunga data con Skydance, ma, insieme ai film di prossima uscita della Paramount Animation, significano che rilasceremo film animati a livello di evento per gli anni a venire.

Chris Aronson - Presidente di Paramount