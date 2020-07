C'era una volta a Hollywood: all'asta le automobili di Leonardo DiCaprio e Brad Pitt

Di Pietro Ferraro mercoledì 22 luglio 2020

Due auto dell'ultimo film di Tarantino, un casco da pilota di Top Gun e un paio di guantoni del film Rocky tra gli oggetti di scena messi all'asta da Prop Store.

Nell'ambito di una vendita di memorabilia cinematografici di Hollywood saranno messe all'asta le automobili che il Rick Dalton di Leonardo DiCaprio e il Cliff Booth di Brad Pitt guidavano in C'era una volta....a Hollywood di Quentin Tarantino.

Booth nel film guida una Volkswagen Blue Karmann Ghia, stimata tra 20.000$ e 30.000$, mentre Dalton viene scarrozzato dal suo autista in una Cadillac Coupe De Ville gialla stimata tra 45.000$ e 55.000$.

Tra gli altri oggetti di scena battuti all'asta segnaliamo un casco da pilota indossato da Tom Cruise in Top Gun stimato tra 50.000$ - 70.000$ e i guantoni da boxe usati da Sylvester Stallone in Rocky valutati tra 300.000$ – 500.000$. La vendita includerà anche diversi costumi tra cui uno indossato da Jennifer Lawrence in Hunger Games, il costume di Ruttolomeo indossato da John Candy in Balle spaziali e l'abito di Miami indossato dal Michael Corleone di Al Pacino in Il padrino.

Altri oggetti di scena includeranno pezzi da Thelma e Louise, Ghostbusters II, I predatori dell'arca perduta, l'elsa della spada laser da duello di Obi-Wan Kenobi dai film di Star Wars, una cinepresa utilizzata da Alfred Hitchcock durante la realizzazione di La donna che visse due volte e un modello in miniatura della Nostromo di Alien, che è il pezzo più costoso dell'asta valutato tra 300.000$ e 500.000$.

L'asta si terrà live il 26 e 27 agosto e sarà presentata da Prop Store, banditore di oggetti di scena e costumi con base a Londra e Los Angeles.

Fonte: Variety