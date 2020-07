Killroy Was Here: primo trailer dell'antologia horror di Kevin Smith dal Comic-Con@Home

Di Pietro Ferraro lunedì 27 luglio 2020

Durante l'evento virtuale Comic-Con@Home, Kevin Smith ha presentato un primo trailer del suo horror ispirato ai graffiti "Killroy War Here".

Durante l'evento virtuale Comic-Con@Home, che si è svolto durante il fine settimana, il regista Kevin Smith ha colto l'occasione per mostrare un primo trailer del suo nuovo lavoro, un'antologia horro low-budget dal titolo Killroy War Here.

Smith noto per le sue commedie si cimenta per la seconda volta con il genere horror dopo Tusk, ma gli elementi commedia nera e grottesco restano prominenti nel suo peculiare approccio al genere.

Il progetto di Smith, realizzato in parte prima dell'attacco di cuore subito dal regista nel 2018 e in parte dopo la sua guarigione è costruito attorno ad un simbolo rappresentato in alcuni graffiti e diventato popolare durante la seconda guerra mondiale. La sua origine è dibattuta, ma il disegno ritrae un uomo calvo (a volte raffigurato con alcuni capelli) con un naso prominente che fa capolino da dietro un muro. Non è noto se ci fosse una persona reale di nome Kilroy che ha ispirato i graffiti, anche se ci sono state rivendicazioni nel corso degli anni, ciò che è noto è che è il fenomeno è proseguito per decenni, presentandosi in alcuni dei luoghi più improbabili.

Il nutrito cast del film include Azita Ghanizada, Ryan O'Nan, Harley Quinn Smith, Chris Jericho, Ralph Garman e Justin Kucsulain nel ruolo di Killroy, con il make-up del mostro curato dal mago degli effetti speciali Robert Kurtzman che è tornato a collaborare con Smith dopo l'horror "Tusk".

La sceneggiatura del film è una rivisitazione del progetto Anti-Claus di Kevin Smith e Andrew McElfresh, che è stato inizialmente cancellato dopo l'uscita di Krampus a causa di una storia similare. Smith dirige da una sua sceneggiatura scritta con Andrew McElfresh, autore televisivo per The Tonight Show with Jay Leno nonchè supervisore degli effetti visivi per Yoga Hosers - Guerriere per sbaglio di Kevin Smith.

Prodotto da View Askew Productions, SModcast Pictures e A Semkhor Production, Killroy Was Here non ha ancora una data di uscita ufficiale, ma dovrebbe debuttare nel 2021.



