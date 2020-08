Scream 5: Courteney Cox conferma il suo ritorno

Di Pietro Ferraro domenica 2 agosto 2020

Il quinto film di Scream vedrà il ritorno della giornalista Gale Weathers, è ufficiale.

Casting news per Scream 5, in un post su Instragram l'attrice Courteney Cox ha confermato che riprenderà il suo ruolo di Gale Weathers nel sequel di Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, registi del notevole Finché morte non ci separi.

Nella serie slasher di Wes Craven, Cox ha impersonato una cinica giornalista che segue da vicino gli omicidi di Ghostface e s'innamora di Linus, il vice-sceriffo di Woodsboro interpretato da David Arquette, anche quest'ultimo confermato per il sequel.

I fan sono in attesa della conferma che anche Neve Campbell torni nei panni di Sidney Prescott, l'attrice sta discutendo della cosa con i registi del sequel, ma al momento siamo ancora in fase trattative.

Cox per annunciare il suo ritorno in "Scream" 5 ha pubblicato un video con un'immagine dell'iconica maschera di Ghostface accompagnata dalle parole: "Non vedo l'ora di rivedere questa faccia".

Scream 4 è uscito nel 2011 registrando l'incasso più basso del franchise (97,138,686$) che ha totalizzato un incasso complessivo di 608,558,434$. All'epoca Craven aveva confermato di lavorare su una quinta e sesta puntata del franchise, da realizzare se il quarto film avesse ottenuto il successo sperato. A febbraio 2012 lo sceneggiatore Kevin Williamson non aveva ancora iniziato a lavorare al quinto film. A giugno 2015 il produttore Bob Weinstein dichiarò che non ci sarebbe stata una quinta puntata, che il franchise aveva fatto il suo tempo sul grande schermo e che il posto giusto per il franchise era la serie tv di MTV che andrà in onda per tre stagioni, nel frattempo il franchise perde Wes Craven, il regista muore il 30 agosto 2015. A giugno 2019 viene annunciata l’uscita della terza stagione stagione della serie tv (Scream: Resurrection) che funge da reboot con nuovi personaggi e nuova trama. All'inizio del 2019 Jason Blum con la sua Blumhouse Productions dichiara di essere interessato a rilanciare la serie e a novembre dello stesso anno Spyglass Media Group acquisisce i diritti per realizzare un nuovo film di Scream. Il mese successivo viene annunciato che il film avrebbe incluso un nuovo cast, ma c'erano in ballo potenziali apparizioni di precedenti membri del cast principale. Nel marzo 2020 Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett vengono designato come registi di "Scream 5", con Williamson a bordo come produttore esecutivo e riprese programmate a maggio 2020, poi rinviate a causa del Covid-19. A giugno 2020 viene annunciato che lo studio punta ad un'uscita nel 2021, in concomitanza con il 25° anniversario del primo film del franchise uscito nel 1996.

Fonte: ComicBook