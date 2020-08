Comedians, iniziate le riprese del prossimo film di Gabriele Salvatores

Di Antonio M. Abate lunedì 31 agosto 2020

Cominciate settimana scorsa le riprese dell'ultimo film di Gabriele Salvatore, tratto da una pièce teatrale

Un rapporto evidentemente stretto quello tra Trieste e Gabriele Salvatores, che dopo Il ragazzo invisibile torna nuovamente nella splendida città ai confini con la Slovenia per girare il suo prossimo film, Comedians, le cui riprese hanno avuto inizio venerdì scorso. Tratto da una celebre pièce teatrale di Trevor Griffiths, non è la prima volta che il regista partenopeo si confronta con questo testo, come racconta lui stesso.

Molti anni fa misi in scena Comedians per il Teatro dell'Elfo di Milano. Lo spettacolo, interpretato da giovani attori, che in seguito sono diventati molto famosi, venne replicato per tre anni di seguito e Griffiths ne fu molto contento e quando recentemente gli ho proposto di adattare il testo per lo schermo con grande entusiasmo mi ha risposto “Go ahead with all speed. You'll do it well”.

Prodotto da Indiana Production e Rai Cinema in collaborazione con Friuli Venezia Giulia Film Commission, in scena troviamo Ale e Franz, Natalino Balasso, Demetra Bellina, Marco Bonadei, Elena Callegari, Aram Kian, Walter Leonardi, Riccardo Maranzana, Giulio Pranno, Vincenzo Zampa e Christian De Sica. Una cursiosità prima di congedarci: negli USA la prima americana venne allestita a Broadway per la regia di Mike Nichols.