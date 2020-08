Mister Link: trailer italiano del nuovo film d'animazione LAIKA (Al cinema dal 17 settembre)

Di Pietro Ferraro mercoledì 26 agosto 2020

Il 17 settembre arriva nei cinema italiani il nuovo film in stop-motion di LAIKA Animation Studios.

Il 17 settembre 01 Distribution porterà nei cinema italiani Mister Link (Missing Link), il nuovo film d'animazione in stop-motion prodotto da LAIKA Animation Studios. Il film presenta un cast di voci originali stellare guidato da Hugh Jackman, Zach Galifianakis e Zoe Saldana.

La trama ufficiale:

Sir Lionel Frost (Hugh Jackman), è un avventuriero coraggioso, e al tempo stesso un uomo molto raffinato, che si considera il più grande investigatore del mondo in materia di creature mitologiche e mostri. Il problema è che nessun altro sembra pensarla così; decide quindi di mettersi alla prova con un viaggio nell’America del nord ovest, fino alle coste del Pacifico, per scoprire la creatura più leggendaria del mondo: quello che dovrebbe essere l’anello di congiunzione con le origini primitive dell’Uomo: Mister Link (Zach Galifianakis). Mister Link è una bestia un po’ buffa, sorprendentemente intelligente e piena di sentimenti che Sir Lionel scoprirà. Probabilmente è l’ultimo della sua specie ed è irrimediabilmente solo e crede che Sir Lionel sia l’unico uomo in grado di aiutarlo. Insieme intraprenderanno un’audace ricerca in tutto il mondo per cercare dei lontani parenti di Mister. Link nella favolosa valle di Shangri-La. Insieme all’intraprendente Adelina Fortnight (Zoe Saldana), che possiede l’unica mappa conosciuta che indica la destinazione segreta, l’improbabile trio si imbarca in una tumultuosa avventura. Durante il viaggio i nostri impavidi esploratori incontreranno più pericoli di quanti avrebbero immaginato, inseguiti da misteriosi malfattori che cercano di impedire loro di portare a termine la missione.

Il cast di voci originali è completato da Stephen Fry, Emma Thompson, Timothy Olyphant, Matt Lucas, David Walliams, Ching Valdez-Aran e Amrita Acharia.

"Mister Link" è scritto e diretto dal candidato all'Oscar Chris Butler (ParaNorman). Il capo della produzione di LAIKA, Arianne Sutner (Kubo e la spada magica) produce con Travis Knight, che ha ottenuto una nomination all'Oscar e una vittoria ai BAFTA per il suo debutto alla regia con "Kubo e la spada magica".

NOTE DI REGIA

Ci sono film che abbiamo guardato mille volte da bambini, non perché non li avessimo capiti la prima volta, ma perché li abbiamo amati tantissimo. Questi sono i film che sono diventati parte della nostra infanzia e che ci accompagnano per sempre. Quando sono uscito dal cinema dopo aver visto uno di questi lungometraggi, sapevo che volevo ricreare mondi simili, sapevo di voler fare film... e film d’animazione in particolare. Io non sono un fans dell’eccesso, anzi piuttosto con i piedi a terra direi, ma ritengo che il miglior film mai realizzato nella storia dell’universo sia I Predatori dell’Arca Perduta. E’ stata sicuramente un’opera che ha segnato la mia infanzia, con quella tipica avventura spaccona; il suo abile porsi tra storia e mitologia, i suoi personaggi esagerati che spaziano indifferentemente dal dramma, al romanticismo fino alla commedia... beh ha praticamente dato la scossa alla mia mente creativa facendo da filtro tra un’enorme quantità di fantastiche possibilità. E quando non ero preso da delizie cinematografiche con archeologi armati di frusta, leggevo avidamente le gesta di un tipo di eroe molto diverso, uno la cui popolarità non è diminuita in oltre 130 anni, colui che sondava i misteri più oscuri dell’era vittoriana: l’eccentrico genio Sherlock Holmes, che era in grado sia di tenermi sulle spine che di entusiasmarmi. Per questo in varie occasioni, nella mia carriera, mi sono ritrovato a pensare che l’animazione avesse bisogno di un nuovo tipo di eroe, un mix tra Indiana Jones e Sherlock Holmes. Qualcuno appassionato e idiosincratico, pronto a superare qualsiasi ostacolo per raggiungere il suo scopo. Sir Lionel Frost è nato così, e quale impresa migliore per questo ardito eroe animato che la ricerca di mitiche creature? Fondamentalmente ho pensato che se avessi messo tutte le ispirazioni della mia infanzia in un pentolone, ne sarebbe uscito uno stufato stagionato e con un retrogusto alla Harryhausen [Ray Harryhausen è considerato il padre delle creature fantastiche nel cinema avendole inserite in molti suoi film “live action” grazie alla tecnica della stop motion].