Chadwick Boseman: il ricordo di Ryan Coogler regista di "Black Panther"

Di Pietro Ferraro lunedì 31 agosto 2020

Il regista di "Black Panther" racconta la sua esperienza di lavoro con il compianto Chadwick Boseman.

Dopo i tributi di colleghi e amici dell'Universo Cinematografico Marvel, anche Ryan Coogler regista di Black Panther ha voluto rendere omaggio all'attore Chadwick Boseman con una commovente intervista rilasciata al sito The Wrap.

Boseman è morto venerdì scorso a soli 43 anni, a seguito di una battaglia durata quattro anni contro un cancro al colon. La scomparsa dell'attore ha scioccato fan e industria cinematografica poiché l'attore aveva tenuto segreto il suo stato di salute continuando a lavorare tra chemioterapia e interventi chirurgici.

Coogler ha raccontato al sito The Wrap la sua esperienza sul set con Boseman durante le riprese di Black Panther. Coogler non ha scelto personalmente Boseman per il ruolo di T'Challa ma afferma di essere eternamente grato per quel casting così azzeccato.

Ho ereditato la scelta del casting della Marvel e dei Fratelli Russo di T’Challa. È qualcosa di cui sarò per sempre grato. La prima volta che ho visto la performance di Chad nei panni di T’Challa, era in un montaggio incompiuto di "Captain America: Civil War". Stavo decidendo se dirigere "Black Panther" era la scelta giusta per me. Non dimenticherò mai, seduto in una suite editoriale sul Disney Lot e guardando le sue scene. La sua prima con Scarlett Johansson come Black Widow, poi, con il titano del cinema sudafricano, John Kani come il padre di T’Challa, Re T’Chaka. È stato in quel momento che ho capito che volevo fare questo film. Dopo che il personaggio di Scarlett li ha lasciati, Chad e John hanno iniziato a conversare in una lingua che non avevo mai sentito prima. Suonava familiare, pieno degli stessi clic e schiocchi che i bambini neri avrebbero fatto negli Stati Uniti. Gli stessi clic che spesso verremmo rimproverati per essere irrispettosi o impropri. Ma aveva una musicalità che sembrava antica, potente e africana.

Ho finalmente incontrato Chad di persona all'inizio del 2016, una volta che ho firmato per il film. È passato di soppiatto ai giornalisti che si erano radunati per una conferenza stampa che stavo facendo per CREED e si è incontrato con me nella green room. Abbiamo parlato delle nostre vite, del tempo che ho passato a giocare a calcio al college e del tempo trascorso a Howard a studiare per diventare un regista, della nostra visione collettiva per T’Challa e Wakanda. Abbiamo parlato dell'ironia di come il suo ex compagno di classe di Howard Ta-Nehisi Coates stesse scrivendo l'attuale arco narrativo di T’Challa con la Marvel Comics. E come Chad conosceva lo studente di Howard Prince Jones, il cui omcidio per mano di un agente di polizia ha ispirato le memorie di Coates "Between The World and Me".

Chad ha partecipato alle audizioni per i ruoli secondari [di Black Panther], cosa non comune per gli attori principali nei film ad alto budget. È stato lì per diverse audizioni di M’Baku. In quella di Winston Duke, ha trasformato una lettura ricca di chimica in un incontro di wrestling. Winston ha rotto il suo braccialetto. Nell'audizione di Letitia Wright per Shuri, ha trafitto il suo portamento regale con il suo caratteristico umorismo e ha portato un sorriso sul viso di T’Challa che era al 100% Ciad.

Durante le riprese del film, ci siamo incontrati in ufficio o nella mia casa in affitto ad Atlanta, per discutere le battute e i diversi modi per aggiungere profondità a ogni scena. Abbiamo parlato di costumi, pratiche militari. Mi ha detto: “I wakandesi devono ballare durante le incoronazioni. Se stanno lì solo con le lance, cosa li separa dai romani?". Nelle prime bozze della sceneggiatura. Il personaggio di Eric Killmonger avrebbe chiesto a T’Challa di essere sepolto a Wakanda. Chad lo ha contestato e ha chiesto, e se Killmonger avesse chiesto di essere sepolto da qualche altra parte?

Chad apprezzava profondamente la sua privacy e io non ero al corrente dei dettagli della sua malattia. Dopo che la sua famiglia ha rilasciato la sua dichiarazione, ho capito che ha vissuto con la sua malattia per tutto il tempo che l'ho conosciuto. Poiché era un custode, un leader e un uomo di fede, dignità e orgoglio, ha protetto i suoi collaboratori dalla sua sofferenza. Ha vissuto una vita bellissima. E ha fatto una grande arte. Giorno dopo giorno, anno dopo anno. Ecco chi era. Era uno spettacolo pirotecnico epico. Racconterò storie su questa scintilla vitale fino alla fine dei miei giorni. Che segno incredibile ha lasciato per noi. Non ho mai sofferto una perdita così acuta prima d'ora. Ho passato l'ultimo anno a preparare, immaginare e scrivere parole da fargli dire, che non eravamo destinati a vedere. Mi lascia a bocca aperta sapere che non sarò più in grado di vederlo di nuovo in primo piano sul monitor o di avvicinarmi a lui e chiedergli un'altra ripresa. Fa più male sapere che non possiamo avere un'altra conversazione, o scambio di facetime o SMS. Inviava ricette vegetariane e regimi alimentari per me e la mia famiglia da seguire durante la pandemia. Si preoccupava di me e i miei cari, anche se stava affrontava il flagello del cancro.

Coogler è stato confermato alla regia Black Panther 2, la cui uscita è attualmente prevista per il 2022. La produzione dovrebbe iniziare all'inizio del prossimo anno, ma resta da vedere che direzione vorrà prenderà la Marvel dopo la perdita del suo protagonista.