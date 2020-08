Chadwick Boseman: il video tributo italiano di Marvel Studios e il ricordo di Robert Downey Jr.

Marvel Studioso e Robert Downey Jr. pagano tributo al compianto Chadwick Boseman scomparso a 43 anni.

Proseguono omaggi e tributi al compianto Chadwick Boseman, con l'attore di Black Panther che ha ricevuto un tributo video, che vi proponiamo sottotitolato in italiano, da parte di Marvel Studios; lo studio ha messo insieme un emozionante video di montaggio per ricordare l'attore..

Nel video, Marvel ha assemblato filmati "dietro le quinte" e interviste promozionali con il cast di "Black Panther", il regista Ryan Coogler, i produttori Nate Moore e Kevin Feige della Marvel e alcuni interpreti dell'Universo Cinematografico Marvel come Robert Downey Jr., Scarlett Johansson e Chris Evans.

Oltre al video vi proponiamo anche un'intervista di Robert Downey Jr. con Good Morning America (via Screenrant), in cui l'Iron Man / Tony Stark dell'UCM ha ricordato con affetto il tempo trascorso con Boseman.

Verso la fine del terzo film di Avengers, - Infinity War - perdiamo tutti insieme. E ricordo che era uno di quei pochi giorni in cui tutti gli Avengers erano insieme, ed era proprio il modo in cui lui camminava set, e l'immenso successo che si era verificato, e giustamente, con Black Panther. Ed era proprio in questo tipo di stato, ma sempre, sempre umile, sempre laborioso, sempre un sorriso sul suo volto. E ora, guardando indietro, tanto più, mi rendo conto di quanto fosse un essere umano incredibilmente gentile... Black Panther è, senza dubbio, il più grande successo dell'Universo Marvel, e lo dico con tutto il rispetto per tutti i film che sono stati girati, incluso il mio. Ma è stato quello in cui le persone hanno votato con la vendita dei biglietti e hanno detto "Abbiamo bisogno di questa diversità anche se in ritardo, di questa meritocrazia, o almeno dovrebbe esserlo, e questo è un film fantastico che ha livellato il campo di gioco", e in modo appropriato. La sua eredità è così significativa.