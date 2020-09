Copshop: Gerard Butler e Frank Grillo per il thriller d'azione di Joe Carnahan

Di Pietro Ferraro mercoledì 2 settembre 2020

Il nuovo thriller d'azione di Joe Carnahan ha trovato i suoi protagonisti maschili.

Aggiornamento casting per il thriller d''azione Copshop, hanno firmato come protagonisti Gerard Butler e Frank Grillo che saranno diretti dal Joe Carnahan di Smokin' Aces e The Grey, che ha anche scritto l'ultima bozza della sceneggiatura del film.

Deadline riporta che Butler vestirà i panni di un sicario professionista che entra in conflitto contro un artista della truffa interpretato da Grillo in una stazione di polizia di una piccola città, con una poliziotta alle prime armi che funge da terzo "incomodo". Secondo quanto riferito il film è ancora alla ricerca di un'attrice per interpretare il ruolo femminile principale con le riprese che dovrebbero prendere il via ad ottobre.

"Copshop" segnerà la terza collaborazione tra Grillo e Carnahan dopo The Grey e l'imminente thriller fantascientifico con loop temporale Boss Level. Per quanto riguarda l'impegnatissimo Butler, lo vedremo nel catastrofico Greenland in uscita negli Stati Uniti alla fine di questo mese e l'attore è anche collegato al sequel Nella tana dei lupi 2, al thriller Remote Control che vedrà Butler nei panni di un analista dell'intelligence aziendale britannica invischiato in una cospirazione economica globale; la commedia corale All-Star Wekend che vede Jamie Foxx attore e regista; il thriller d'azione Kandahar che vede Butler nei panni di un operativo della CIA operativo che con il suo traduttore fuggono dalle forze speciali in Afghanistan dopo aver denunciato una missione segreta e infine la commedia fantascientifica Afterburn che segue un gruppo di cacciatori di tesori alla ricerca di antiche reliquie su una Terra post-apocalittica che è stata semidistrutta da una imponente eruzione solare.