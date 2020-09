Jason Statham e Guy Ritchie per lo spy-thriller Five Eyes

Di Pietro Ferraro domenica 6 settembre 2020

Dopo "Wrath of Man" in arrivo nel 2021, Statham e Ritchie fanno di nuovo squadra per un altro thrilller d'azione.

Nuovo progetto per Jason Statham e Guy Ritchie, il duo di Lock & Stock - Pazzi scatenati, Snatch - Lo strappo e Revolver fa di nuovo squadra per Five Eyes, un thriller d'azione e spionaggio che si girerà in Europa ad ottobre.

The Hollywood Reporter riporta che Statham sarà protagonista del film nei panni di Orson Fortune un agente dell'MI6 incaricato da un'organizzazione di intelligence internazionale denominata "Five Eyes" di fermare la vendita di armi tecnologiche pericolose che minacciano di sconvolgere la stabilità globale.

Guy Ritchie è regista e produttore di "Five Eyes" e metterà mano a precedenti bozze della sceneggiatura scritte da Ivan Atkinson e Marn Davies, già sceneggiatori del crime The Gentlemen di Ritchie e di Wrath of Man (precedentemente noto come Cash Truck) altro film che vede riuniti Ritchie e Statham; si tratta di un thriller d'azione in arrivo nel 2021, remake di un film francese, che vede Statham nei panni di H, un personaggio freddo e misterioso che lavora per una società di furgoni blindati responsabile del trasferimento di centinaia di milioni di dollari per Los Angeles ogni settimana.

STXfilms si è accaparrata i diritti di distribuzione mondiale di "Five Eyes" e porterà il film al mercato virtuale del Toronto Film Festival che si terrà dal 10 al 19 settembre.