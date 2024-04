Stasera in tv: “La furia di un uomo – Wrath of Man” su Rai 2

La furia di un uomo – Wrath of Man, su Rai 2 il thriller d’azione che vede Guy Ritchie e Jason Statham fare di nuovo squadra per un remake del film francese “Cash Truck”.

Wrath of Man – Cast e doppiatori

Jason Statham: Patrick “H” Hill / Mason Heargraves

Scott Eastwood: Jan

Jeffrey Donovan: Jackson Ainsley

Josh Hartnett: Dave “Bimbo Bello” Hancock

Holt McCallany: Haiden “Bullet” Blaire

Andy García: agente King

Chris Reilly: Tom

Eddie Marsan: Terry

Niamh Algar: Dana Curtis

Laz Alonso: Carlos

Lyne Renée: Kirsty

Alex Ferns: Sticky John

Raúl Castillo: Sam

DeObia Oparei: Brad

Rob Delaney: Blake Halls

Eli Brown: Dougie

Doppiatori italiani

Francesco Prando: Patrick “H” Hill

Andrea Mete: Jan

Alessio Cigliano: Jackson

Stefano Crescentini: Dave “Bimbo Bello” Hancock

Simone Mori: Haiden “Bullet” Blaire

Massimo De Ambrosis: agente King

Alessandro Quarta: Tom

Franco Mannella: Terry

Valentina Favazza: Dana Curtis

Massimo Bitossi: Carlos

Francesca Fiorentini: Kirsty

Pasquale Anselmo: Sticky John

Christian Iansante: Sam

Dario Oppido: Brad

Sergio Lucchetti: Blake Halls

Manuel Meli: Dougie

Wrath of Man – Trama e trailer

Una società di sicurezza impegna autisti e guardie armate per scortare furgoni porta valori che, ogni settimana, spostano centinaia di milioni di dollari per le strade di Los Angeles sotto l’occhio attento dei peggiori criminali. Un giorno reclutano H (Jason Statham), uomo misterioso e violento. I colleghi non conoscono la sua vera natura, il motivo per cui è così addestrato, del perché elimina brutalmente tutti i criminali…

“La furia di un uomo – Wrath of Man” riunisce il regista Guy Ritchie e la star d’azione Jason Statham, i due hanno collaborato sin dall’esordio del regista nel lontano 1998 con Lock & Stock – Pazzi scatenati, una partnership proseguita con Snatch – Lo strappo del 2000 e conclusasi nel 2005 con Revolver, per riprendere 16 anni dopo con due nuove collaborazioni, il remake “Wrath of Man” e lo spy-action “Operation Fortune”.

“Wrath of Man” è un solido thriller d’azione cucito a misura della star d’azione britannica che fa spesso coppia con l’amico Guy Ritchie, una conoscenza lunga e consolidata che su schermo diventa una sintonia degna di nota. Inoltre il fatto che dietro a “Wrath of Man” ci sia dell’ottimo materiale originale proveniente d’OItralpe rende l’evoluzione del personaggio meno prevedibile del solito e il finale particolarmente funzionale.

Curiosità sul film

Guy Ritchie dirige “Wrath of Man” da una sua sceneggiatura scritta con Ivan Atkinson e basata sul film originale Cash Truck (Le Convoyeur) scritto e diretto da Nicolas Boukhrief.

(Le Convoyeur) scritto e diretto da Nicolas Boukhrief. La stragrande maggioranza degli interni, inclusa la base del Fortico, sono stati girati in Inghilterra. Le riprese sono avvenute anche a Los Angeles.

Remake in lingua inglese del thriller francese Cash Truck (2004), interpretato da Jean Dujardin. È il terzo remake di Ritchie dopo Travolti dal destino (2002) e Aladdin (2019).

Questa è la quarta collaborazione tra Jason Statham e il regista Guy Ritchie dopo aver già lavorato insieme su Lock & Stock – Pazzi scatenati (1998), Snatch – Lo strappo (2000) e Revolver (2005).

Dopo Revolver (2005) questo è il secondo film di Guy Ritchie ambientato principalmente negli Stati Uniti.

Il luogo delle riprese della compagnia di auto blindate (635 Mateo st LA) è stato utilizzato anche come stazione di polizia nel film Danko (1988) di Arnold Schwarzenegger.

(1988) di Arnold Schwarzenegger. Guy Ritchie è sempre stato un grande fan di Clint Eastwood, quindi era davvero entusiasta di lavorare con suo figlio, Scott Eastwood, in questo film.

La pandemia di Covid-19 ha fatto sì che questo film subisse molteplici battute d’arresto nel suo programma di uscita. Nel Regno Unito, ad esempio, non è mai uscito nei cinema ed è uscito direttamente su Amazon Prime.

Alex Ferns è un attore scozzese, interpreta un americano che, mentre è al bar, imita un accento inglese.

Il poster teaser del film è il primo a presentare il nuovo logo stampato per MGM (sotto forma del monogramma meno Leo the lion) dopo il rebranding dello studio nel marzo 2021.

La moto nell’appartamento di Jan è una Harley Davidson Livewire, la prima bici elettrica targata HD.

All’inizio dello sviluppo di questo film, Sandra Bullock era stata scelta come protagonista.

La suoneria del cellulare di H è “La Cavalcata delle Valchirie”, atto 3, di Richard Wagner, dall’opera “La Valchiria” (Die Walküre) che fa parte de “La saga dei Nibelunghi”.

Il film è dedicato a Chris Carnel 1963-2020, Brian Sonny Nickels 1965-2020 e Mathew Harte 1985-2020.

Questa è la seconda volta che Jason Statham e Scott Eastwood recitano insieme dopo Fast & Furious 8 (2017). Questa è la prima collaborazione tra Guy Ritchie e Jason Statham da Revolver (2005) 16 anni prima.

(2017). Questa è la prima collaborazione tra Guy Ritchie e Jason Statham da Revolver (2005) 16 anni prima. I giubbotti di sicurezza Fortico sono stati realizzati in una fabbrica a Kirriemuir, in Scozia.

I commenti di Dougie sul cambiamento climatico sono palesemente falsi. Anche se l’Antartide si sta sciogliendo più lentamente dell’Artico, entrambi stanno perdendo ghiaccio e non vi è alcuna compensazione nella crescita dei ghiacciai antartici.

Sempre nel 2021, Eddie Marsan e Niamh Algar sono apparsi in Deceit di Channel 4 (2021).

Il film è Prodotto da Andrew Golov, Ivan Atkinson e Bill Block.

Quando il personaggio di Statham sostiene il test di abilitazione all’uso delle armi da fuoco, spara al bersaglio negli stessi punti in cui è stato colpito durante la rapina.

Alla conclusione del film, la targa dell’automobile su cui sta viaggiando Jason Statham ha una targa con la scritta “211 PCE”. 211 è il codice penale della California per rapina.

Nel modellino della rapina, tutte le auto sono rappresentate da modellini di auto, ad eccezione della Prius, che è una batteria.

Il whisky che Jan sta bevendo nella scena finale è lo stesso (Glenfarclas invecchiato 40 anni) di quello che Fletcher (Hugh Grant) beve da Ray (Charlie Hunnam) in The Gentlemen (2019), altro film diretto da Guy Ritchie.

Wrath of Man – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono di Chris Benstead (Rupture, Jericho Ridge), collaboratore di lunga data di Guy Ritchie. I due hanno collaborato anche per The Gentlemen (anche serie tv), The Covenant, Operation Fortune: Ruse de guerre e The Ministry of Ungentlemanly Warfare.

(Rupture, Jericho Ridge), collaboratore di lunga data di Guy Ritchie. I due hanno collaborato anche per The Gentlemen (anche serie tv), The Covenant, Operation Fortune: Ruse de guerre e The Ministry of Ungentlemanly Warfare. La colonna sonora include i brani: “Folsom Prison Blues (Knownwolf Remix)” di Johnny Cash e “Tomorrow Night” di Lonnie Johnson.

1. Coffee Frother (3:29)

2. Wrath of Man (2:14)

3. Dangerous Job (2:17)

4. Tooling Up (3:09)

5. Bullet Taken Hostage (3:04)

6. F**king Lunatic (1:57)

7. Coroners Report (1:22)

8. China Town (0:55)

9. Dark F**king Spirit (3:58)

10. Know The Route (1:45)

11. Dougie (3:20)

12. Idolised You (3:40)

13. Built for Combat (2:03)

14. Porn Factory (3:34)

15. Precious Ornaments (3:24)

16. Staples Center (2:38)

17. Go to Work (1:44)

18. Number 1 Loses It (3:58)

19. 120 Million (2:04)

20. The Inside Man (4:42)

21. Wanna be Hero (5:36)

22. Come Out Little Piggy (4:16)

23. Bullet Executions (3:31)

24. The Victor (4:48)

25. Liver Lungs Spleen Heart (4:13)

La colonna sonora di “La furia di un uomo – Wrath of Man” è disponibile su Amazon.