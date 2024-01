The Beekeeper: nuovi video backstage del thriller d’azione con Jason Statham (Al cinema)

MGM ci porta dietro le quinte di The Beekeeper, con tre featurette del nuovo thriller d’azione di David Ayer, attualmente nei cinema italiani con 01 Distribution. Protagonista del film Jason Statham nei panni di un ex agente di una organizzazione clandestina che inizia una campagna di vendetta che assumerà rilevanza nazionale.

Il cast del film vede Statham affiancato da Minnie Driver, Josh Hutcherson, Jeremy Irons, Emmy Raver-Lampman, Enzo Cilenti, Taylor James, Dan Li, Adam Basil, Reza Diako, Bobby Naderi, David Witts, Kojo Attah, Jessica Maria Gilhooley, Arian Nik, Michael Epp, Amber Sienna e Derek Siow.

The Beekeeper – Featurette “First Look”

Jason Statham lo scorso anno è apparso in altri tre film oltre al citato “I Mercenari 4 – Expend4bles”, l’attore ha recitato da protagonista nel thriller d’azione Operation Fortune e nell’avventura fantascientifica Shark 2 – L’abisso, e come guest star in Fast X.

Featurette “Stunts”

Il film è diretto da David Ayer, sceneggiatore di Training Day e dell’originale Fast and Furious, nonché regista del debutto cinematografico della Suicide Squad, del thriller Sabotage con Arnold Schwarzenegger, del film di guerra Fury con Brad Pitt, del poliziesco a tinte fantasy Bright di Netflix e più recentemente Ayer ha scritto e diretto il crime The Tax Collector – Sangue chiama sangue con protagonista Shia LaBeouf.

Featurette “Who is The Beekeeper?”

La sceneggiatura del film è di Kurt Wimmmer i cui crediti includono Sfera, La regola del sospetto,Salt con Angelina Jolie e i remake Total Recall e Point Break. Più recentemente Wimmer ha scritto il quarto capitolo dei “Mercenari” che ha visto Jason Statham affiancare Sylvester Stallone.