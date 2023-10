The Beekeeper: trailer italiano del thriller d’azione con protagonista Jason Statham

The Beekeper, primo trailer per un nuovo thriller d’azione di Jason Statham recente protagonista de I Mercenari 4, sequel attualmente disponibile nelle sale italiane. In “The Beekeeper”, la brutale campagna di vendetta di un uomo assume rilevanza nazionale dopo che viene rivelato essere un ex agente di una organizzazione clandestina, i “Beekeepers”.

Il film è diretto da David Ayer, sceneggiatore di Training Day e dell’originale Fast and Furious, nonché regista del debutto cinematografico della Suicide Squad, del poliziesco End of Watch – Tolleranza zero, del thriller Sabotage con Arnold Schwarzenegger, del film di guerra Fury con Brad Pitt, del poliziesco a tinte fantasy Bright di Netflix e più recentemente Ayer ha scritto e diretto il crime The Tax Collector – Sangue chiama sangue con protagonista Shia LaBeouf.

The Beekeeper – Il trailer ufficiale

Il cast di “The Beekeeper” vede Statham affiancato da Minnie Driver, Josh Hutcherson, Jeremy Irons, Emmy Raver-Lampman, Enzo Cilenti, Taylor James, Dan Li, Adam Basil, Reza Diako, Bobby Naderi, David Witts, Kojo Attah, Jessica Maria Gilhooley, Arian Nik, Michael Epp, Amber Sienna e Derek Siow .

Quest’anno Jason Statham è apparso in altri tre film oltre al citato “I Mercenari 4 – Expend4bles”, l’attore ha recitato da protagonista nel thriller d’azione Operation Fortune e nell’avventura fantascientifica Shark 2 – L’abisso, e come guest star in Fast X.

David Ayer dirige “The Beekeeper” da una sceneggiatura di Kurt Wimmer che oltre ad aver recentemente scritto “I Mercenari 4”, ha sceneggiato i remake di Point Break, Atto di forza e Grano rosso sangue, il thriller con vendetta Giustizia privata, lo spy-thriller Salt con Angelina Jolie e il fantascientifico Equilibrium con Michael Bale.

La fotografia del film è di Gabriel Beristain (Blade II, Black Widow, The ring 2) che torna a collaborare con il regista David Ayer dopo il crime La notte non aspetta.

Le musiche origjnali sono state affidate al compositore Jared Michael Fry al suo secondo lungometraggio dopo aver musicato il recente thriller d’azione Safehouse (2023). Fry ha anche fornito musica addizionale ai reboot di Hellboy e Mortal Kombat, al thriller d’azione Red Notice, al thriller L’uomo invisibile e al fil horror It – Capitolo Due.

“The Beekeeper” uscirà nei cinema italiani a partire dall’11 gennaio 2024 con 01 Distribution.

Il poster ufficiale