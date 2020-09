Automatons: un film animato in stop-motion per gli sceneggiatori di "Bill and Ted 3"

Dopo la reunion per Bill & Ted 3, gli sceneggiatori Ed Solomon and Chris Matheson sono in procinto di tornare a fare di nuovo squadra per un progetto animato stop-motion dal titolo Automatons. Si tratta di un progetto di Matheson in sviluppo dal 2004, poi accantonato perché "troppo strano per funzionare" e che stava per essere incluso in "Bill & Ted 3" come una sequenza extra all'interno della trama.



"Automatons" segue Otto e Rob, due robot creati durante la seconda guerra mondiale per uccidere Hitler, che perdono l'occasione quando il loro sottomarino affonda e trascorrono 70 anni vagando sul fondo dell'oceano e sviluppando caratteristiche umane, in particolare un'insicurezza paralizzante. Nel corso della storia la coppia si ritrova nella moderna Minneapolis, dove Hitler e Mussolini (che sono vivi perché congelati criogenicamente) stanno cercando di riscattarsi mettendo in scena un musical di Charlie Brown.