Dune, trailer ufficiale del film di Denis Villeneuve

Di Antonio M. Abate mercoledì 9 settembre 2020

Ecco le prime sequenze dell'atteso remake diretto da Denis Villeneuve, con Timothée Chalamet, Oscar Isaac e Zendaya



(Clicca sull'immagine per guardare il trailer)

A lungo atteso, da alcuni persino temuto, il trailer ufficiale del remake di Dune è disponibile in rete. Che Denis Villeneuve sia un regista intrepido è chiaro da quando si è preso la responsabilità di girare Blade Runner 2049, ma accettando la sfida di Dune si è esposto persino di più.

Detta così sembra quasi si stia descrivendo un atto eroico, mentre è chiaro che si faccia riferimento alla complessità di un progetto che in pochissimi avrebbero potenzialmente avuto modo portare a termine dignitosamente, e Villeneuve rientra senz'altro in questo ristretto gruppo. Non ci appassiona particolarmente l'euforia, così come, al contrario, qualsiasi tipo di manifestazione contrariata, allorché si tratta di scrivere due righe a corredo di un nuovo trailer, per quanto significativo.

Diciamo però che le impressioni sono positive, l'occhio è quello del regista canadese, a questo punto un veterano rispetto a certe produzioni. Vero pure che a 'sto giro Villeneuve, parlando una lingua familiare ai suoi committenti, è chiamato ad evitare il più che modesto riscontro avuto al botteghino con 2049, responsabilità in questo caso mitigata a priori per via del periodo in cui ci troviamo. Di seguito la sinossi ufficiale.

Dune narra la storia di Paul Atreides, un giovane brillante e talentuoso, nato con un grande destino che va ben oltre la sua comprensione, che dovrà viaggiare verso il pianeta più pericoloso dell’universo per assicurare un futuro alla sua famiglia e alla sua gente. Mentre forze maligne si fronteggiano in un conflitto per assicurarsi il controllo esclusivo della più preziosa risorsa esistente sul pianeta - una materia prima capace di sbloccare il più grande potenziale dell’umanità - solo coloro che vinceranno le proprie paure riusciranno a sopravvivere.

Nel nutrito cast figurano Timothée Chalamet (Paul Atreides), Oscar Isaac (duca Leto Atreides), Rebecca Ferguson (Lady Jessica), Josh Brolin (Gurney Halleck), Jason Momoa (Duncan Idaho), Stellan Skarsgard (Baron Harkonnen), Zendaya (Chani), Javier Bardem (Stilgar), Charlotte Rampling (Reverenda Madre Mohiam), David Dastmcalchian (Piter De Vries), Dave Bautista (Glossu Rabban), Stephen McKinley Henderson (Thufir Hawat) e Sharon Duncan-Brewster (Dr. Liet-Kynes). Mentre l'uscita negli USA è attualmente prevista per il 18 dicembre di quest'anno, si attende ancora l'ufficialità relativamente all'Italia da parte di Warner Bros.