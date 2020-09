Henchmen: nuovo trailer del film d'animazione con scagnozzi e supercattivi

Di Pietro Ferraro mercoledì 16 settembre 2020

L'animatore di lunga data Adam Wood debutta alla regia con un film d'animazione ambientato in un mondo di supercriminali.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

E' disponibile un nuovo trailer di Henchmen, film d'animazione canadese in sviluppo dal 2015 che ha finalmente una data di uscita. Il film che si svolge sullo sfondo di un mondo popolato da supercattivi e i loro scagnozzi, segue un adolescente e il suo mentore che si uniscono per fermare un supercriminale che minaccia il mondo.

La trama ufficiale:

In un mondo nascosto di supercriminali, piani malvagi e dominazione globale...qualcuno deve portare fuori la spazzatura! Benvenuti nel mondo di Henchmen (scagnozzi). Quando la recluta Lester (Thomas Middleditch) entra a far parte della Lega del Male, è assegnato ad un gruppo eterogeneo di operai, tra cui Stew (Craig Robinson) e Jane (Jane Krakowski), guidato dall'ex Henchmen Hank (James Marsden). Essendo sopravvissuto ad un turno di lavoro per The Gluttonator (Will Sasso) la squadra viene assegnata al Caveau dei Supercattivi dove Lester ruba accidentalmente l'arma definitiva. Nel frattempo, il malvagio Barone Blackout (Alfred Molina) e il suo scagnozzo di prima classe Biff (Rob Riggle), sono pronti a sconfiggere la loro nemesi Captain Superior (Nathan Fillion) e conquistare il mondo intero. Al fine di salvare Lester e la sua squadra, così come Jolene (Rosario Dawson), la donna che ama, Hank deve rompere il suo codice "rischi zero" e diventare l'unica cosa che ha sempre evitato di essere...un eroe.

Il cast vocale è completato da Rob Riggle, Bobcat Goldthwait, Teryl Rothery, Ashleigh Ball, Terri Murphy, Sam Vincent, Kelly Sheridan, Brian Drummond, Kelly Sheridan, Donavon Stinson, Kazumi Evans, Michael Dobson, Lee Tockar, Brian Dobson, Donny Lucas, Ian Hanlin, Andrew Toth e Bobby Henwood.

Alla regia di "Henchmen" c'è Adam Wood al suo primo lungometraggio dopo aver diretto episodi di "Ninjago" e lavorato come animatore a Fuga dal pianeta Terra, Up, Space Chimps, Ratatouille, Alla ricerca di Nemo e Monsters & Co.. Wood ha anche scritto la sceneggiatura con gli esordienti Bobby Henwood e Jay D. Waxman.

"Henchmen" debutterà negli Stati Uniti nei "cinema virtuali" e in VOD a partire dal 9 ottobre.