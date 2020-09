Your Name: Lee Isaac Chung dirigerà il live-action prodotto da J.J. Abrams

Di Pietro Ferraro sabato 19 settembre 2020

L'acclamato regista di "Minari" dirigerà e scriverà la versione live-action americana del capolavoro anime di Makoto Shinkai.

Il film live-action basato sul capolavoro anime Your Name di Makoto Shinkai sarà diretto dal regista Lee Isaac Chung. Il sito Deadline riporta che Lee Isaac Chung ha ufficialmente firmato per scrivere e dirigere l'adattamento live-action prodotto da J.J. Abrams.

Chung sta lavorando su una bozza della sceneggiatura scritta dalla sceneggiatrice e produttrice Emily V. Gordon. La Bad Robot di J.J. Abrams produrrà insieme a Genki Kawamura, uno dei produttori della versione anime originale. Paramount gestirà la distribuzione a livello globale, tranne che per il mercato giapponese di cui si occuperà in esclusiva Toho.

Il live-action di "Your Name", che sarà ambientato negli Stati Uniti, sarà incentrato come l'originale su due adolescenti che scoprono di essere magicamente in grado di scambiare i loro corpi. Quando il disastro minaccia la loro stessa esistenza, devono unirsi per salvare i rispettivi mondi. L'anime originale è stato un successo di critica e pubblico con un incasso globale di 358 milioni di dollari. "Your Name" è diventato il film anime e il film giapponese con il maggior incasso di tutti i tempi, il quarto film con il maggior incasso di tutti i tempi in Giappone, il nono più alto incasso di un film realizzato con animazione tradizionale e il sedicesimo film non inglese con il maggior incasso al mondo.

Figlio di immigrati coreani e medico mancato, Chung è un regista indipendente acclamato dalla critica, i suoi crediti includono il suo film d'esordio, Munyurangabo presentato a Cannes e il suo film più recente Minari, prodotto da A24 e la Plan B di Brad Pitt che ha vinto il Gran Premio della Giuria e il Premio del Pubblico al Sundance 2020.