Festa di Roma, A letto con Michel Gondry: il nuovo documentario di François Nemeta e omaggio al regista di “Se mi lasci ti cancello”

Michel Gondry, celebrato e amatissimo regista di Se mi lasci ti cancello, artista eclettico e vulcanico, sceneggiatore, animatore e autore di videoclip per Björk, i Daft Punk, Lenny Kravitz e molti altri.

Alla sua carriera cinematografica sarà dedicato un omaggio che permetterà di apprezzare l’evoluzione del suo stile a cominciare dalla sua opera più recente, Il libro delle soluzioni, che arriverà nella sale italiane dall’1 novembre da I Wonder Pictures in collaborazione con Unipol Biografilm Collection.

Il ritorno di Gondry al grande cinema (dopo 8 anni di pausa dal grande schermo e a quasi 20 dal successo di Se mi lasci ti cancello) è una commedia imprevedibile e scatenata; non solo un film “sul cinema”, ma una parabola sulla creatività sfrenata e sulle sue incognite, che si apre a tutti i campi dell’arte e della creazione umana – dal disegno, all’animazione, alla musica – strizzando spesso l’occhio alle forme audiovisive brevi che oggi grazie a social come Instagram e TikTok sono più valorizzate che mai. “II libro delle soluzioni” è un film divertente ma anche emozionante e molto personale, è l’8 e mezzo di Michel Gondry, che in quest’opera riesce a raccontare, e forse sublimare, la sua inesauribile e dolorosa creatività.

Dopo aver rivisto “Se mi lasci ti cancello” (lunedì 23 ottobre, ore 15 alla Casa del Cinema – Sala Cinecittà), martedì 24 ottobre alle 16 in Sala Sinopoli si terrà l’anteprima mondiale del documentario A letto con Michel Gondry di François Nemeta, che sarà in sala per incontrare il pubblico.

È il secondo documentario che Nemeta, collaboratore storico di Gondry, dedica al regista. Il primo, Michel Gondry, Do It Yourself è stato presentato quest’anno alla Mostra del Cinema di Venezia e rivela Gondry nella quotidianità del suo lavoro, è un suo ritratto “diurno”. “A letto con Michel Gondry”, come suggerisce il titolo, ne costituisce invece un doppio “notturno”: nel corso di una notte insonne, il regista discute delle sue influenze, dei suoi sogni e dei suoi incubi e rivela i segreti del suo originale e impareggiabile processo creativo.

Entrambi i film saranno distribuiti in Italia su iwonderfull.it, iwonderfull Prime Video Channel e Top Doc Prime Video Channel in occasione dell’uscita in sala di “Il libro delle soluzioni”: “Michel Gondry, Do It Yourself” sarà online dal 24 ottobre, “A letto con Michel Gondry” dal 31 ottobre. Sempre su iwonderfull.it, iwonderfull Prime Video Channel e Top Doc Prime Video Channel è sin da ora possibile vedere Michel Gondry incontra Noam Chomski – Is The Man Who Is Tall Happy?

A chiusura dell’omaggio, domenica 29 ottobre alle 11.30 in Sala Petrassi si terrà la vera imperdibile occasione di incontro con Michel Gondry, che terrà una Masterclass condotta dallo scrittore e animatore culturale Manlio Castagna.

Nei giorni successivi, il regista rimarrà in Italia per il tour promozionale di “Il libro delle soluzioni” , che sarà presentato in anteprima a Roma, Milano, Torino e Bologna.

Michel Gondry. Do It Yourself

La trama ufficiale: Se Méliès avesse avuto un figlio, sarebbe stato Michel Gondry. Un geniale cineasta dalle mille abilità, il cui eccentrico talento ha convinto l’élite creativa della musica pop internazionale ad affidargli i suoi video musicali (Björk, Rolling Stones, Daft Punk, White Stripes, Beck ecc.) prima che trovasse la sua strada a Hollywood – senza mai rinunciare al suo stile piuttosto stravagante – e diventasse uno dei rari registi francesi a vincere l’Oscar, con Eternal Sunshine of the Spotless Mind (Se mi lasci ti cancello). Dalla mano all’occhio, Michel Gondry da trent’anni ci permette di cogliere ciò che ci circonda, creando e raccontando il mondo. Il suo lavoro rende costantemente lode alla meraviglia attraverso l’artigianato: che si tratti della sua relazione con la musica e dei suoi inizi come videomaker; della nozione di magia inerente alla sua concezione dell’immagine; delle sue radici nell’infanzia e nel mondo dei sogni; del paradosso della sua carriera hollywoodiana; dell’ambizione umanista del suo artigianato che è anche un atto politico. Fallo da solo.

Adolescente punk che sognava Méliès, Gondry ha creato in trent’anni un ammirevole, affascinante, imperfetto corpus di opere. Il geniale videomaker underground francese, diventato regista americano, è riuscito a sfuggire allo stereotipo imbarazzante del piccolo impiegato francese nella splendida terra di Hollywood, perché il suo cinema vive altrove: Gondry è tanto franco-americano quanto indiano e lappone. Appartiene al mondo. Partendo da una lunga intervista, realizzata sulla base di entusiasmanti materiali d’archivio e delle testimonianze degli artisti che popolano le sue opere, il documentario ci introduce all’universo marginale e artigianale di un funambolo dei sogni, del tempo e dei ricordi; un’opera che porta nella sua carne, con orgoglio, il mondo disturbato che descrive. – François Nemeta