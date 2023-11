A Perfect Getaway – Una perfetta via di fuga, su Rai 4 il thriller con Milla Jovovich (la serie Resident Evil), Timothy Olyphant (Hitman – L’assassino) e Chris Hemsworth (i film di Thor e Tyler Rake) diretti da David Twohy, regista noto per la trilogia cinematografica del furiano “Riddick” di Vin Diesel.

A Perfect Getaway – Cast e doppiatori

Steve Zahn: Cliff

Milla Jovovich: Cydney

Timothy Olyphant: Nick

Kiele Sanchez: Gina

Marley Shelton: Cleo

Chris Hemsworth: Kale

Anthony Ruivivar: Chronic

Doppiatori italiani

Simone Mori: Cliff

Eleonora De Angelis: Cydney

Massimo De Ambrosis: Nick

Rossella Acerbo: Gina

Tatiana Dessi: Cleo

Riccardo Rossi: Kale

Roberto Gammino: Chronic

A Perfect Getaway – Trama e trailer

Per la luna di miele, i novelli sposi Cliff e Cydney (Steve Zahn e Milla Jovovich), si recano alle Hawaii. Durante il viaggio attraverso luna natura paradisiaca, la coppia incontra Kale e Cleo (Chris Hemsworth e Marley Shelton), due autostoppisti scontenti, e Nick e Gina (Timothy Olyphant e Kiele Sanchez), due spiriti selvaggi ma ben intenzionati che li aiutano e li guidano attraverso le giungle lussureggianti. Le pittoresche cascate e i panoramici pendii delle montagne lasciano rapidamente il posto al terrore quando Cliff e Cydney vengono a sapere di un macabro omicidio avvenuto nelle vicinanze e si rendono conto di essere seguiti da conoscenti casuali, che si adattano sospettosamente alla descrizione degli assassini.

Curiosità sul film

Il regista David Twohy ha dovuto scontrarsi con lo studio per consentire al film di puntare a un divieto ai minori di 17 anni (“R”) invece di un una versione vietata ai minori di 13 anni (PG-13).

Durante le riprese, le star Timothy Olyphant e Steve Zahn sono andati in Giamaica per filmare la sequenza della baia in kayak. Olyphant ha detto: “Puoi ottenere erba da chiunque in Giamaica. Non la compri perché ce l’hanno tutti. Non c’è erba in vendita. […] Una volta sono passato davanti al giardiniere dell’hotel e puzzava di erba. Poi vai nell’atrio e sono anche fatti. Puoi chiedere il servizio in camera per portarti l’erba. Non me lo sto inventando. Te la lasceranno sul comodino. Parte del servizio di couverture, un piccolo spinello sul il comodino.”

Quando le è stato chiesto se il team di produzione l’avesse fatta allenare per la parte, la star Kiele Sanchez ha detto che si stava già allenando per una maratona quando ha ottenuto la parte di Gina Scruggs, ma che non ha fatto alcun allenamento di combattimento perché non lo credeva. si addiceva al personaggio.

La maggior parte dei dialoghi sono stati rifatti in ADR (Sostituzione automatica dei dialoghi, più comunemente conosciuta come “Ridubbing” e meno comunemente conosciuta come “Looping”).

Alcune sequenze sono state girate all’infrarosso digitale per stilizzarle e distinguerle dal resto del film.

ATTENZIONE!!! A seguire curiosità sul film che includono SPOILER sul finale

Prima della rivelazione del colpo di scena, i denti di Cliff/Rocky sono puliti e dall’aspetto normale. Dopo la rivelazione, i suoi denti sembrano macchiati di marrone con crepe e cavità, tipiche dell’uso di metanfetamine.

In tutte le clip del matrimonio riprodotte durante i titoli di testa, i volti di Cliff e Cydney sono sempre oscurati. Questo è un indizio che non sono chi dicono di essere.

Cliff afferma che nulla è reale a meno che lui non sia lì a testimoniarlo, e Cydney rimarca la stessa cosa. Questo è noto come solipsismo: “Atteggiamento filosofico secondo il quale il soggetto pensante non può affermare che la propria individuale esistenza in quanto ogni altra realtà si risolve nel suo pensiero…”.

Quando Cleo sta cercando di convincere Cliff e Cydney a dare un passaggio a lei e Kale, mostra a Cydney le foto del suo matrimonio. Cydney ne mostra uno a Cliff e lui dice “Pronto per essere incorniciato” prefigurando eventi successivi.

Il personaggio di Steve Zahn pronuncia la frase “Pronto per essere incorniciato” in due occasioni. La seconda volta è quando ricorda di aver piantato i denti nella borsa degli altri escursionisti. “Pronto per essere incorniciato” era il titolo di un episodio della serie tv Colombo (Suitable for Framing / L’arte del delitto) in cui il nipote piazzava un dipinto rubato a casa di sua zia per incriminarla dell’omicidio del suo ex marito.

A Perfect Getaway – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore russo Boris Elkis (Godson, Streetwise, Divided City, Cloud Seven). Elkis ha collaborato in precedenza con il regista David Twohy per le musiche di “Riddick”, in veste di programmatore musicale.

La colonna sonora include i brani: Ghetto Chronic, Red Dress Baby Doll, Boom Chic Boom Chic e Hey, Hey, Hey di Tracy Adams, Paradise di RooHub, Need Your Love (each and every day) di Aswad.

1. A Perfect Getaway 2:06

2. Wedding 2:44

3. The Island 2:11

4. Hitch Hikers 1:10

5. Secret Falls 1:35

6. Cidney Undresses 0:45

7. Kale’s Pack 1:03

8. Crazy Nick 1:51

9. Cidney’s Story 2:41

10. Cliff Attacks Ranger 1:00

11. Goat Hunter 2:08

12. Cliff & Cidney In A Tent 1:24

13. Killers Captured 3:11

14. Trail End 2:22

15. Wedding Pictures 1:02

16. Gina Runs 3:09

17. Killer Flashback 2:35

18. Mall Flashback 2:38

19. Pier & Beach Flashback 2:32

20. Crazy Love 1:08

21. Nick Gets Shot 1:46

22. Gina Looks For Cliff 1:55

23. Cliff Climbs The Cliff 3:24

24. Nick Resurrection 1:08

25. Nick & Cliff Fight 1:11

26. Sniper Showdown 1:40

27. Man In Full 1:50

28. Kauai Sunset 1:17

La colonna sonora di “A Perfect Getaway – Una perfetta via di fuga” è disponibile su Amazon.