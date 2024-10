A Quiet Place: The Road Ahead – Trailer live-action del videogioco horror interattivo ispirato al franchise “Un posto tranquillo”

A Quiet Place: The Road Ahead non è un nuovo capitolo del franchise cinematografico post-apocalittico con invasione aliena “Un posto tranquillo” creato da Bryan Woods & Scott Beck, ma all’insegna della multimedialità si tratta di un nuovo videogioco survival-horror interattivo che sfrutta il microfono delle vostre cuffie durante le sessioni di gioco per attirare le creature aliene dei film.

Il gioco, di cui vi proponiamo un suggestivo trailer live-action, ha creato un nuovo modo per immergere i giocatori nell’universo di “A Quiet Place” grazie ad un componente di rilevamento del suono in tempo reale. La funzione opzionale del microfono consente alle letali creature aliene della serie di captare qualsiasi rumore prodotto da chi gioca.

A Quiet Place The Road Ahead – Il trailer live-action ufficiale

La storia segue Alex, “una giovane studentessa universitaria che soffre di asma e lotta per sopravvivere alla fine del mondo insieme al suo fidanzato, Martin. Ma le creature da incubo che infestano la terra non sono l’unica minaccia con cui dovrà fare i conti mentre viaggia attraverso le rovine della civiltà alla ricerca di un rifugio sicuro per sé e la sua famiglia”.

Il gioco è di Saber Interactive e dello sviluppatore Stormind Games e il gameplay prevede di nascondersi, distrarre e intrufolarsi per evitare le creature aliene, che ricordiamo sono predatori praticamente ciechi, ma dotati di uno sviluppatissimo sistema per captare i suoni.

Saber Interactive è legata a titoli molto popolari come Ghostbusters: The Videogame Remastered (disponibile), World War Z: Aftermath (disponibile), Evil Dead: The Game (disponibile) e prossime uscite come John Carpenter’s Toxic Commando (2024) e Jurassic Park: Survival (TBA).

“A Quiet Place: The Road Ahead” è disponibile su Steam, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Per quanto riguarda i film, dopo il recente e ottimo prequel/spinoff A Quiet Place – Giorno 1 con Lupita Nyong’o e Djimon Hounsou, un A Quiet Place Part III è già in lavorazione e si ipotizza che sarà un sequel diretto di “A Quiet Place II” del 2021.

Fonte: Saber Interactive