Abigail: primo trailer del nuovo horror dei registi di “Finché morte non ci separi” e “Scream 6”

Universal Pictures ha reso disponibile un trailer di Abigail, un nuovo horror incentrato su una ballerina di 12 anni che in realtà scopriamo essere una vampira assetata di sangue.

Il film è diretto da Radio Silence, la squadra di registi composta da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett che ci hanno regalato il gioiellino gore Finché morte non ci separi e hanno rilanciato con successo la saga di Scream dirigendo il quinto e sesto capitolo. “Abigail” è descritto come “una nuova visione sfacciata e assetata di sangue degli horror con vampiri”.

Abigail – Trama e cast

Dopo che un gruppo di aspiranti criminali rapisce la ballerina dodicenne, figlia di un potente personaggio della malavita, tutto ciò che devono fare per riscuotere un riscatto di 50 milioni di dollari è sorvegliare la ragazza durante la notte. In una villa isolata, i rapitori iniziano a sparire, uno dopo l’altro, e scoprono, con crescente orrore, di essere rinchiusi all’interno della casa con una bambina tutt’altro che normale.

Il cast del film include Melissa Barrera (franchise di Scream, In the Heights), Dan Stevens (Gaslit, Legion), Kathryn Newton (Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Freaky), Giancarlo Esposito (Better Call Saul, The Mandalorian), William Catlett (Black Lightning, True Story), Kevin Durand (Resident Evil: Retribution, X-Men le origini: Wolverine) e Angus Cloud (Euphoria, North Hollywood). Alisha Weir protagonista di Matilda The Musical di Roald Dahl interpreta il ruolo di Abigail.

Abigail – Il trailer ufficiale

Questo film segna uno degli ultimi ruoli di Angus Cloud prima della sua scomparsa nel luglio 2023. Sebbene la produzione sia stata completata solo mesi dopo la sua morte a causa dello sciopero del SAG-AFTRA, Cloud è comunque riuscito a filmare tutte le sue scene prima che la produzione venisse interrotta.

Il film è liberamente ispirato a La figlia di Dracula, film horror del 1936 diretto da Lambert Hillyer. Si tratta del secondo remake non ufficiale dopo quello del 1994 dal titolo Nàdja, che vede Peter Fonda nel ruolo di Van Helsing.

“Abigail” uscirà nei cinema americani il 19 aprile 2024.

Il poster ufficiale