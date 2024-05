Dal 16 maggio 2024 nei cinema italiani con Universal Pictures il film horror Abigail. Radio Silence – il team di registi formato da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett che ha realizzato Finché morte non ci separi (Ready or Not), Scream del 2022 e Scream VI dello scorso anno – arriva una nuova versione sfacciata e assetata di sangue dei film sui vampiri.

Abigail – Trama e cast

Dopo che un gruppo di aspiranti criminali ha rapito la ballerina dodicenne figlia di un potente personaggio della malavita, tutto ciò che devono fare per riscuotere un riscatto di 50 milioni di dollari è sorvegliare la bambina durante la notte. In una villa isolata, i rapitori iniziano a sparire uno dopo l’altro e scoprono, con crescente orrore, di essere rinchiusi con una bambina non comune.

Abigail è interpretato da Melissa Barrera (Scream franchise, Sognando a New York – In the Heights), Dan Stevens (Gaslit, Legion), Kathryn Newton (Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Freaky), William Catlett (Black Lightning, True Story), Kevin Durand (Resident Evil: Retribution, X-Men le origini – Wolverine) e Angus Cloud (Euphoria, North Hollywood) nei panni dei rapitori e Alisha Weir (Matilda The Musical di Roald Dahl, Darklands) in quelli di Abigail.

Abigail – Prima clip in italiano

Curiosità sul film

Il film segna l’ultimo ruolo di Angus Cloud prima della sua scomparsa nel luglio 2023. Sebbene la produzione sia stata completata solo mesi dopo la sua morte a causa dello sciopero del SAG-AFTRA, Cloud è comunque riuscito a filmare tutte le sue scene prima che la produzione venisse interrotta.

I registi sono rimasti così colpiti dalla danza di Alisha Weir che hanno aggiunto altre sequenze di danza al film.

Tyler Gillett ha parlato con Empire del design di Abigail e, in particolare, dei suoi denti. “Abbiamo parlato molto dei denti”, dice. “Volevamo che sembrassero più primordiali e animaleschi delle solite zanne di vampiro. Quelli di Abigail sono una specie di denti sopra i denti, come la bocca di uno squalo. Quei predatori all’apice, quando aprono la bocca, vedi che sono progettati per infliggere tanto il maggior danno possibile.”

Chiamare la versione infantile spaventata e rapita del suo personaggio “Abby” e il predatore alfa “Abigail” ha aiutato Alisha Weir ad avvicinarsi al personaggio come a due persone completamente separate. Per le scene in cui interpreta Abigail, ha persino alterato la sua voce per sembrare più adulta e sicura di sé.

In un’intervista con Total Film, i registi hanno ritenuto di dover chiedere scusa al cast per la quantità di sangue utilizzata sul set. Hanno detto: “Tutti i nostri film sono sanguinosi. Ma direi che questo è sicuramente il più sanguinoso. Abbiamo passato molto tempo a scusarci con i nostri attori in questo film! Voglio dire, il sangue è nel DNA di un film sui vampiri, e la quantità di sangue in questo è… è piuttosto estrema, ma è comunque divertente.”

Il coordinatore Lambert dà ai rapitori degli pseudonimi in modo che non conoscano i veri nomi degli altri nel caso uno venga catturato. Questi nomi sono presi da The Rat Pack, il soprannome dato a un gruppo di celebrità negli anni ’60. Sono Frank (Sinatra), Dean (Martin), Sammy (Davis Jr.), Peter (Lawford), Joey (Bishop) e (Don) Rickles. Il comico Don Rickles non era considerato un membro a pieno titolo, ma ha detto: “Non ho mai ricevuto una tessera ufficiale, ma Frank mi ha fatto sentire parte del divertimento”.

Kevin Durand è riuscito a cambiare le origini del suo personaggio e ha usato il suo accento nativo del Quebec, qualcosa che non aveva mai fatto prima in un film. Quando ha proposto questo progetto ai registi, è stato un gioco da ragazzi e tutto il cast è stato in grado di contribuire a progettare l’aspetto dei personaggi, sviluppare e modificare i loro retroscena. il co-regista Tyler Gillett ha anche detto: “ovviamente, perché dovresti dire di no a quel sapore? Lo rende così interessante e così specifico”.

La musica nei titoli di apertura è il tema principale del balletto Il lago dei cigni di Čajkovskij, utilizzato anche nei titoli di apertura del film Dracula (1931).

Gli spettatori più attenti potrebbero notare uno stemma visibile in alcuni scatti (come sul pavimento della biblioteca o sui cancelli di sicurezza sopra l’ingresso principale) che ricorda molto lo stemma di Dracula di alcuni dei vecchi film della Universal.

Invece di girare prevalentemente in studio, il team di produzione ha utilizzato il famoso maniero Guinness a Dublino, in Irlanda.

Lo sceneggiatore Stephen Shields ha spiegato il motivo per cui hanno scelto di fare di Abigail una ballerina: “Sono terrorizzato dalle ballerine. Lo sono sempre stato. Penso solo che chiunque riesca a stare in punta di piedi e fare cose del genere sia, sai, un tipo di creatura un po’ diversa. Ma ho sempre immaginato che questo film avesse un vampiro che fosse una ballerina ricoperta di sangue, penso che anche quest’anno sarà un costume di Halloween davvero fantastico.

Abigail è un nome ebraico per “la gioia di mio padre”.

Melissa Barrera ha rivelato che questo film è stato quello con più sangue che abbia mai visto in un film, ha spiegato: “Ho visto alcuni film che hanno una vasca da bagno piena di sangue o qualcuno che esce dal sangue e come se fosse nell’acqua , ma parlando della quantità di sangue che vedi in un film, questo è probabilmente il massimo. Abbiamo cannoni a sangue.

I registi chiamano il film “Finché morte non ci separi sotto steroidi”.

Il film è un libero remake de La figlia di Dracula (1936), per questo è stato girato con il titolo provvisorio “La figlia di Dracula”.

All’interno della villa si può vedere un ritratto regale di Tony Le Domas di Finché morte non ci separi(2019). Secondo il co-regista Tyler Gillett, tuttavia, l’individuo raffigurato nell’inquadratura è in realtà un lontano antenato, “un bis, bis, bis, bisnonno”, ha detto Gillett.

Questo è il terzo dei quattro film della Universal Pictures basati su Dracula di Bram Stoker che usciranno tra due anni. Gli altri sono Renfield (2023), Demeter – Il risveglio di Dracula (2023) e Nosferatu (2024).

Sul motivo per cui il film è così cruento, il co-regista Tyler Gillette ha rivelato: “Il nostro problema con il sangue è che deve sempre sembrare viscoso, nel momento in cui sembra sottile, non è interessante. Vogliamo che ti rimanga attaccato”.

Il personaggio di Dan Steven si chiama Adam Barrett. Questa è una combinazione di Adam Wingard e Simon Barrett, il team di sceneggiatori e registi con cui Dan Stevens ha lavorato in numerosi progetti, tra cui The Guest.

Frank (Dan Stevens) dice sarcasticamente a Sammy (Kathryn Newton) che potrebbero uscire a giocare a golf con il padre di Abigail. Newton è una giocatrice di golf professionista, gioca fin dall’infanzia.

Secondo film di Radio Silence con un giradischi vecchio stile in una scena chiave. L’altro era “Finchè morte non ci separi”, che suonava la canzone “Hide and Seek” quando inizia la caccia alla Grace di Samara Weaving.

Abigail – Le featurette in lingua originale