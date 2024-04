Stasera in tv: “Finché morte non ci separi” su Rai 4

Finché morte non ci separi (Ready or Not), su Rai 4 il film horror diretto da Matt Bettinelli-Olpin & Tyler Gillett (Scream VI) con protagonista la Samara Weaving di La babysitter e l’Adam Brody di Shazam! Furia degli dei.

Finché morte non ci separi – Cast e doppiatori

Samara Weaving: Grace Le Domas

Adam Brody: Daniel Le Domas

Mark O’Brien: Alex Le Domas

Henry Czerny: Tony Le Domas

Andie MacDowell: Becky Le Domas

Kristian Bruun: Fitch Bradley

Melanie Scrofano: Emilie Le Domas

Elyse Levesque: Charity Le Domas

Nicky Guadagni: Helene Le Domas

John Ralston: Stevens

James Vanderbilt: Le Bail (non accreditato)

Doppiatori italiani

Veronica Puccio: Grace Le Domas

Gabriele Sabatini: Daniel Le Domas

Davide Perino: Alex Le Domas

Massimiliano Virgilii: Tony Le Domas

Emanuela Rossi: Becky Le Domas

Luigi Ferraro: Fitch Bradley

Tiziana Avarista: Emilie Le Domas

Francesca Manicone: Charity Le Domas

Aurora Cancian: Helene Le Domas

Finché morte non ci separi – Trama e trailer

Il film racconta la notte di nozze di una giovane sposa (Samara Weaving) che prende una svolta sinistra quando la suoi nuova, eccentrica famiglia acquisita la costringe a prendere parte ad un gioco terrificante. Si tratta di una letale sessione di “nascondino” in cui la ragazza dovrà lottare per la sopravvivenza.

Prima di rilanciare il franchise “Scream” con due azzeccatissimi sequel, la coppia di registi Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, noti anche come “Radio Silence”, specializzati in horror, hanno diretto il non esaltante found footage La stirpe del male (2014), ispirato al classico Rosemary’s Baby. Cinque anni dopo tornano dietro la macchina da presa e sul grande schermo per “Finchè morte non ci separi” un horror condito con humour nerissimo, occulto e massicce dosi di gore.

Il film prende in prestito l’elemento della “caccia all’uomo” da parte di facoltosi cacciatori dal classico Pericolosa partita, pellicola che ha ispirato film come Senza Tregua (1993) di John Woo e il più recente The Hunt (2020), portando l’ambientazione all’interno di una sontuosa villa e cambiando il genere del protagonista in una sposa attirata con l’inganno a partecipare ad una versione letale di Nascondino.

Strepitosa Samara Weaving molto credibile nella parte della preda che diventa cacciatore, finale memorabile e ottimo risultato al box-office con 57 milioni di dollari incassati nel mondo dal film costato appena 6 milioni, un vero affare. Ricordiamo che mentre stanno preparano il settimo capitolo di “Scream” che è andato incontro a qualche difficoltà, Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett tornano nei cinema italiani il 16 maggio con l’horror con vampiri Abigail.

Curiosità sul film

17 diverse versioni dell’abito da sposa di Grace sono state create dalla costumista Avery Plewes per mostrare l’andamento della notte di Grace e come i suoi vestiti corrispondono al suo atteggiamento.

A Samara Weaving è stato necessario insegnare a guidare, o almeno a far sembrare che stesse guidando.

La produzione aveva a disposizione solo cinque candelabri, quindi dovevano continuare a spostarli per arredare stanze e corridoi dove necessario.

La produzione ha presentato quasi 200 nomi di giochi da tavolo immaginari, ma solo otto sono stati autorizzati dall’ufficio legale.

Le scarpe da ginnastica Chuck Taylor gialle di Grace sono state effettivamente dipinte su misura per il film, poiché Converse non produce più quel colore.

Gran parte del film è stato girato a Casa Loma a Toronto in Ontario (Canada). È una proprietà designata a museo aperto al pubblico. Si spossono fare visite guidate nell’edificio e conoscere la sua storia. E permesso anche attraversare alcuni passaggi segreti. Molti film sono stati girati lì, tra cui Crimson Peak (2015), Missione tata (2005) e X-Men (2000).

(2015), Missione tata (2005) e X-Men (2000). La camera da letto fa parte della conservazione di Casa Loma, il che significa che non solo non era permesso accendere candele, ma non la troupe non poteva nemmeno toccare metà dei mobili o delle decorazioni.

Il revolver Pepper Box brandito da Emilie è stata la versione dell’arma da fuoco nell’edizione nordamericana del gioco da tavolo “Cluedo” dal 1972. È stata adottata dall’edizione europea di “Cluedo” nel 1996.

L’impero dei giochi da tavolo della famiglia Le Domas si basa sugli ormai defunti produttori di giochi Milton Bradley Company e Parker Brothers. I giochi di Milton Bradley e Parker Brothers sono ora di proprietà di Hasbro.

All’interno del satanismo di LaVeyan, il termine “shemhameforash” è usato durante i rituali come delineato nella Bibbia satanica. Il termine è essenzialmente un equivalente di “alleluia” nel senso che è inteso come “Ave Satana” quando usato in questo contesto, per corroborare l’obiettivo del satanismo di LaVeyan di fare da blasfemo contraltare alla pratica religiosa tradizionale.

C’è il tatuaggio di un peperoncino sulla mano di Samara Weaving. “La gente continua a pensare che sia una piuma”, ha dichiarato l’attrice.

La produzione ha acquistato tutte le teste di animali impagliati nello stesso posto, compreso l’orso che teneva in bocca la testa della capra.

Le riprese esterne della villa del film erano di Tenuta Parkwood a Oshawa, Ontario (Canada), che sono gli stessi terreni utilizzati nel film Billy Madison (1995).

Margot Robbie è stata presa in considerazione per il ruolo di Grace prima che Samara Weaving venisse scelta. Le due attrici presentano una forte somiglianza.

I ritratti di famiglia sono tutti basati sull’attore Henry Czerny che interpreta il capofamiglia e sono conservati in un deposito a Toronto.

La fossa delle capre è stato l’unico set costruito per questo film.

Samara Weaving e Mark O’Brien hanno entrambi scritto le loro iniziali su un mattone nel tunnel in cui entrano al minuto 31:23. È uno spazio pubblico nel sito storico dove hanno girato a Toronto. Non erano i primi.

A 48 minuti del film l’inserto degli ingranaggi del montacarichi mostra in realtà gli ingranaggi della torre dell’orologio del Big Ben di Londra.

Le maschere che la famiglia Le Domas usa nel prologo ricordano le maschere usate nell’episodio 5×25 in due parti Le maschere (1964) della serie tv Ai confini della realtà, dove sono indossate dai membri di una famiglia benestante.

Lo studio Fox Searchlight Pictures ha chiesto ai registi di non esagerare con la nebbia, ma “ci siamo lasciati un po’ trasportare perché amiamo la nebbia”.

Le Bail significa “contratto di locazione” in francese. Il signor Le Bail “concede” alla famiglia la propria ricchezza.

Elyse Levesque (Charity Le Domas) ha rivelato che sul set non aveva idea di come si impugnava un fucile subacqueo e nessuno le ha detto se lo stesse facendo bene o no. Dato che tutti i Le Domas dovrebbero essere degli svampiti senza idea di cosa stanno facendo, non dirle come si impugna un fucile subacqueo è stata probabilmente la mossa migliore.

I brividi di Grace nelle scene del servizio fotografico in realtà erano fuori contesto. Samara Weaving ha riferito che faceva freddo mentre stavano girando quella scena, ecco il motivo dei brividi, ma la coincidenza ha funzionato per farla sembrare nervosa in modo più convincente, qualcosa che la stessa Weaving ha ammesso.

I giochi da tavolo nel mobile sono: Family Ritual (Rituale di Famiglia), Secret Council (Concilio Segreto), Le Bail’s Gambit (La mossa di Le Bail), Sunrise (Alba) e Abracadabra.

Nonostante appaia come americana in molti dei suoi ruoli cinematografici, Samara Weaving è australiana.

Con l’eccezione di Grace, Daniel e Becky, i Le Domas, inclusi Fitch e il maggiordomo Stevens, sono interpretati da canadesi.

Quello che sembra essere un fucile calibro 8 “William Moore & Co.” di fabbricazione belga è visto in un’esposizione di armi nella villa della famiglia Le Domas. Lo stesso fucile durante il film è impugnato da Grace.

La prima inquadratura lunga dei due ragazzini che corrono per i corridoi sono in realtà tre inquadrature con due tagli montati quando i ragazzini girano un angolo e l’immagine diventa scura.

L’auto di Stevens il maggiordomo è una Lincoln Town Car del 2003.

Samara Weaving, Adam Brody e Henry Czerny sono apparsi nel franchise di “Scream”. Weaving e Czerny in Scream 6 (2023). Adam Brody in Scream 4 (2011).

Samara Weaving, la protagonista del film che interpreta la sfortunata Grace, è la nipote del noto attore britannico Hugo Weaving (l’Agente Smith di “Matrix” e Re Elrond in “Il signore degli anelli” e “Lo Hobbit”). Hugo risiede in Australia insieme a diversi membri della famiglia.

Il chiodo che attraversa la mano di Grace è in CG, motivo per cui i registi erano preoccupati della credibilità della scena finché non hanno visto la performance di Samara Weaving.

La censura americana (MPAA) ha chiesto di tradurre il latino utilizzato durante la cerimonia sacrificale in modo da poter valutare adeguatamente il film.

La capra che salta fuori e spaventa Grace facendola cadere nel pozzo era originariamente progettata come una marionetta, ma quando hanno girato la prima ripresa del burattino si sono resi conto che non funzionava. “Per fortuna a quelle attaccabrighe delle capre piace buttare giù le cose.”

Guy Busick e R. Christopher Murphy, gli sceneggiatori del film appaiono in un cameo al minuto 32:16. Interpretano gli esperti di balestra nel video di YouTube.

James Vanderbilt, sceneggiatore di Zodiac e The Amazing Spider-Man 2 nonché regista del biopic Truth – Il prezzo della verità, interpreta non accreditato il signor Le Bail quando appare davanti a Grace sulla sua sedia.

Il co-regista Matt Bettinelli-Olpin appare nel film in un cameo vocale: è la voce del conducente dell’auto sportiva.

Finché morte non ci separi – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore Brian Tyler (Fast & Furious, Avengers: Age of Ultron, Iron Man 3, Crazy & Rich, Now You See Me). Tyler e i registi Matt Bettinelli-Olpin & Tyler Gillett hanno collaborato anche per le musiche di Scream 5 e Scream 6.

(Fast & Furious, Avengers: Age of Ultron, Iron Man 3, Crazy & Rich, Now You See Me). Tyler e i registi Matt Bettinelli-Olpin & Tyler Gillett hanno collaborato anche per le musiche di Scream 5 e Scream 6. La cover della canzone “Love Me Tender” di Elvis Presley e stata riarrangiata dalla band Stereo Jane appositamente per il film. Il brano di Presley è presente nella colonna sonora del film in un altra versione cover di Chuck Jackson .

e stata riarrangiata dalla band appositamente per il film. Il brano di Presley è presente nella colonna sonora del film in un altra versione cover di . La colonna sonora include i brani: Symphony No. 9 in D Minor Op. 125: Molto Vivace di Ludwig van Beethoven / Bridal Chorus di Richard Wagner / Sonata No. 7 in D Major, Op. 10, No. 3: III. Menuetto Allegro di Ludwig van Beethoven eseguita da Mikhail Korzhev / Overture: The Year 1812 di Pyotr Ilyich Tchaikovsky / No 1 Like U BB di The Soft White Sixties / Bossa Noches di Bill Le Sage / Me and Your Mama (Let Me Into Your Heart) di Childish Gambino.

1. Ready Or Not Overture (4:24)

2. Ready or Nocturne for Solo Violin (1:23)

3. Family Members Only (3:41)

4. The Truth (3:14)

5. Here We Come (3:32)

6. Badass Bride (3:08)

7. Mistaken Identity (3:20)

8. Our Burden (2:34)

9. Gearing Up (2:09)

10. The Future Mrs. Le Domas (2:29)

11. Tea Time (3:42)

12. Waiter, Dumb (2:35)

13. The Butler’s Sonatina (1:02)

14. The Pit (4:15)

15. ‘Til Death Do Us Part (2:31)

16. Joy (B)ride (4:52)

17. The Ritual (6:29)

18. I Choose Her (3:29)

19. The Hide and Seek Song – Headquarters Music (1:54)

20. Love Me Tender – Stereo Jane (2:12)

La colonna sonora di “Finché morte non ci seapri è disponibile su Amazon.