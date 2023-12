Scream 7: Christopher Landon abbandona – “Era un lavoro da sogno che si è trasformato in un incubo”

Christopher Landon non dirigerà più Scream 7, il regista ha annunciato sui social media di aver abbandonato il franchise recentemente rilanciato a seguito di alcuni “tagli” al cast che hanno visto due attrici con ruoli di primo piano non riconfermate.

Ormai è nota la storia di Melissa Barrera, licenziata da Spyglass per i commenti che ha fatto sui social media sul conflitto Israele-Hamas, mentre l’uscita di scena di Jenna Ortega è stata annunciata come causata da irrisolvibili “conflitti di programmazione” con la seconda stagione di Mercoledì, ma si vocifera che ci sia di più dietro l’abbandono di Ortega.

La dichiarazione di Christopher Landon

Landon è uscito di scena condividendo una dichiarazione (via “X”): “Credo che questo sia il momento migliore per annunciare che ho lasciato formalmente Scream 7 settimane fa. Ciò deluderà alcuni e delizierà altri. Era un lavoro da sogno che si è trasformato in un incubo. E il mio cuore si è spezzato per tutte le persone coinvolte. Tutte. Ma è ora di andare avanti. Non ho altro da aggiungere alla conversazione se non che spero che l’eredità di Wes prosperi e si elevi al di sopra del frastuono di un mondo diviso. Ciò che lui e Kevin hanno creato è qualcosa di straordinario e sono stato onorato di poter crogiolarmi anche per il più breve momento nel loro splendore.”

more to add to the conversation other than I hope Wes’ legacy thrives and lifts above the din of a divided world. What he and Kevin created is something amazing and I was honored to have even the briefest moment basking in their glow. — christopher landon (@creetureshow) December 23, 2023

Landon dopo aver diretto comedy-horror come Auguri per la tua morte e Freaky, nel primo si parodiava i film con “loop temporale” mentre nel secondo il filone delle commedie con “scambio di corpi”, sembrava la scelta perfetta rispetto alla visione orignale di Wes Craven carica di black humour. Landon ha anche parodiato il genere “morti viventi” con Manuale scout per l’apocalisse zombie e più recentemente il filone delle “case infestate” con Un fantasma in casa di Netflix.

In seguito all’esclusione di Barrera da “Scream 7” e alla reazione dei social media, Spyglass Media ha rilasciato una dichiarazione in cui sottolineava le ragioni del licenziamento: “La posizione di Spyglass è inequivocabilmente chiara: abbiamo tolleranza zero per l’antisemitismo o l’incitamento all’odio in qualsiasi forma, compresi falsi riferimenti al genocidio, alla pulizia etnica, alla distorsione dell’Olocausto o a qualsiasi cosa che oltrepassi palesemente il limite dell’incitamento all’odio”.