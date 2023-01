Un fantasma in casa: trailer e anticipazioni della commedia horror di Netflix con David Harbour

Dal 24 febbraio disponibile su Netflix Un fantasma in casa (We Have a Ghost), commedia horror diretta da Christopher Landon già regista di auguri per la tua morte e Freaky. La trama segue Kevin e la sua famiglia diventano celebri all’improvviso sui social dopo aver trovato un fantasma di nome Ernest (David Harbour) che infesta la loro nuova casa.

Un fantasma in casa – Trama e cast

La trama ufficiale: Dopo aver trovato un fantasma con un passato oscuro che infesta la loro nuova casa, una famiglia diventa improvvisamente una celebrità sui social media do, ma anche l’obiettivo di un’oscura agenzia governativa. Ma quando infrangono le regole per indagare sul misterioso passato dello spettro, Kevin ed Ernest scopriranno di aver attirato sulla famiglia nientemeno che le attenzioni della CIA.

Il cast comprende Anthony Mackie, David Harbour, Jahi Di’Allo Winston, Tig Notaro, Jennifer Coolidge, Erica Ash, Niles Fitch, Isabella Russo, Faith Ford e Steve Coulter.

Un fantasma in casa – Trailer e video

Curiosità sul film

Nel novembre 2017, Legendary ha vinto un’asta per i diritti cinematografici di “Ernest”, un racconto di Geoff Manaugh pubblicato su Vice.com su cui è basato il film.

Christopher Landon ha diretto Il segnato, spinoff ispanico di “Paranormal Activity”, Manuale scout per l’apocalisse zombie, Auguri per la tua morte, il sequel Ancora auguri per la tua morte e Freaky. Landon ha inoltre scritto Blood and Chocolate – La caccia al licantropo è aperta, Paranormal Activity 2, 3 e 4, il Viral di Henry Joost & Ariel Schulman e il found footage Paranormal Activity: Parente prossimo.

David Harbour (Stranger Things, Hellboy, Una notte violenta e silenziosa) è stata la prima scelta del regista Christopher Landon per il fantasma Ernest. Harbour ha parlato del ruolo con Entertainment Weekly: “Sapevo che il ruolo era incredibilmente impegnativo perché non ci sono dialoghi, quindi deve fare così tanto con così poco. Abbiamo avuto un incontro e mi ha detto che era terrorizzato all’idea di farlo, il che mi è sembrato fantastico perché dimostra che si sentiva vulnerabile, incuriosito ed eccitato. Alla fine del nostro incontro, penso che entrambi sentissimo fortemente che si trattava di un buon incontro”.

Le riprese principali sono iniziate nell’agosto 2021 a Donaldsonville e New Orleans. Alcune settimane dopo l’inizio delle riprese, la produzione è stata interrotta a causa dell’arrivo dell’uragano Ida in Louisiana. La produzione è ripresa a ottobre per terminare le riprese delle scene nella città della Cisgiordania della Chiesa dell’Ascensione.

Un fantasma in casa – Foto e poster