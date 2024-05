Abigail: la colonna sonora del vampire horror dei Radio Silence (Al cinema)

Dal 16 maggio 2024 nei cinema italiani con Universal Pictures il film horror Abigail. Radio Silence – il team di registi formato da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett che ha realizzato Finché morte non ci separi (Ready or Not), Scream del 2022 e Scream VI dello scorso anno – arriva una nuova versione sfacciata e assetata di sangue dei film sui vampiri.

Dopo che un gruppo di aspiranti criminali ha rapito la ballerina dodicenne figlia di un potente personaggio della malavita, tutto ciò che devono fare per riscuotere un riscatto di 50 milioni di dollari è sorvegliare la bambina durante la notte. In una villa isolata, i rapitori iniziano a sparire uno dopo l’altro e scoprono, con crescente orrore, di essere rinchiusi con una bambina non comune.

“Abigail” è interpretato da Melissa Barrera (Scream franchise, Sognando a New York – In the Heights), Dan Stevens (Gaslit, Legion), Kathryn Newton (Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Freaky), William Catlett (Black Lightning, True Story), Kevin Durand (Resident Evil: Retribution, X-Men le origini – Wolverine) e Angus Cloud (Euphoria, North Hollywood) nei panni dei rapitori e Alisha Weir (Matilda The Musical di Roald Dahl, Darklands) in quelli di Abigail.

Abigail – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore Brian Tyler alla sua quarta collaborazione con i registi Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett dopo aver musicato Finché morte non ci separi (2019), Scream (2022) e Scream VI (2023).

Brian Tyler è stato più volte candidato ai BAFTA e agli Emmy Award, ha ottenuto dischi di platino ed è stato compositore e direttore d’orchestra di oltre 100 lungometraggi. I crediti di Tyler includono Avengers: Age of Ultron di Joss Whedon, Fast & Furious 7 di James Wan e Fast & Furious 8 di F. Gary Gray così come altri film della serie Fast & Furious, Iron Man 3 di Shane Black, Thor: The Dark World di Alan Taylor, Crazy & Rich di Jon Chu, per il quale è stato votato nella rosa dei candidati all’Oscar 2019 per la migliore colonna sonora originale, Truth di James Vanderbilt con Cate Blanchett e Robert Redford, Clouds di Justin Baldoni, Now You See Me di Louis Leterrier e Now You See Me 2 di Jon Chu, What Men Want di Adam Shankman diretto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, Charlie’s Angels diretto da Elizabeth Banks, Who Wish Me Dead di Taylor Sheridan, Escape Room diretto da Adam Robitel, Redeeming Love diretto di DJ Caruso, e Chip ‘n’ Dale: Rescue Rangers della Disney diretto da Akiva Schaffer. Tyler ha anche composto la musica per la serie tv Yellowstone di Taylor Sheridan, ora alla sua quarta stagione, così come per il prequel 1883 e per le serie televisive Hawaii Five-O, Scorpion e Magnum PI. Ha anche scritto il tema delle corse di Formula 1, ascoltato ogni anno da 1,5 miliardi di spettatori di questo sport. Tyler è un polistrumentista esperto nel suonare il piano, la chitarra, la batteria, il basso, il violoncello, le percussioni mondiali, la chitarra, il charango e il bouzouki, tra gli altri. Ha diretto concerti sinfonici delle sue colonne sonore in tutto il mondo e dirige spesso la London Philharmonic, la Philharmonic Orchestra di Londra e la Hollywood Studio Symphony. I suoi riconoscimenti includono 34 BMI Music Awards, 3 nomination agli Emmy, 5 ASCAP Music Awards e 12 Goldspirit Awards, incluso Compositore dell’anno. Tyler è stato anche nominato compositore cinematografico dell’anno ai Cue Awards 2014. È stato insignito della più alta onorificenza da BMI, l’Icon Award nel 2022, per il suo eccezionale corpus di lavori e il fenomenale successo come compositore, direttore d’orchestra e produttore musicale. [Fonte briantyler.com]

La colonna sonora di Abigail include i brani: Lago dei cigni, Op. 20 eseguita da Alisha Weir / Scena I – Tema del cigno (Suite Lago dei cigni) Op. 20a (Pyotr Ilyich Tchaikovsky) eseguita dalla Filmornica di Berlino diretta da Mstislav Rostropovich / VI. Scena Finale (Suite Lago dei cigni) Op. 20a (Pyotr Ilyich Tchaikovsky) eseguita dalla Filmornica di Berlino, diretta da Herbert von Karajan / Glamorous Lifestyle di The Jacka feat. Andre Nickatina / Goodbye, God Luck, God Bless You di Buck Owens & The Buckaroos / Anyhow, I Love You di Guy Clark / Smokestack Lightnin’ di Howlin’ Wolf / The Hungry Cat e A Chase for Dinner dal cortometraggio Pantry Panic (1941) scrittr ed eseguite da Darrell Calker / Lago dei cigni (Swamp Edit) di Pyotr Ilyich Tchaikovsky /Blood and Tears di Danzig / He’s Got the Whole World in His Hands (Traditional) / Burn My Tongue di Jean Dawson.

1. Abigail Suite (7:29)

2. Tiny Dancer is Moving (2:33)

3. In Position (1:54)

4. Before Dawn (3:30)

5. Arrival (2:13)

6. An Unlikely Connection (2:32)

7. Who Are You? (2:51)

8. What Are You? (2:48)

9. Mistrust (3:15)

10. Painted History (4:05)

11. Caution Will Bite (2:21)

12. Let’s Not Lose Our Heads (5:01)

13. Tarnished (4:46)

14. It Will Be Dark Soon (2:33)

15. Prepare Yourself (2:37)

16. Lend Me a Hand (4:14)

17. We Have History (5:26)

18. Battle of the Centuries (3:40)

19. Bite Me (3:26)

20. It’s Your Turn (4:38)

21. No Loose Ends (3:43)

22. A Chance at Redemption (5:31)

23. Daddy Dearest (4:18)

24. Swan Lake (Swamp Edit) (1:25)

25. Burn My Tongue – Jean Dawson (2:57)

