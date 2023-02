About My Father: trailer e anticipazioni della commedia con Robert De Niro e Sebastian Maniscalco

Dal 26 maggio 2023 nei cinema americani con Lionsgate About My Father, una commedia che sembra un mix tra Indovina chi viene a cena?, Proprio lui? e Ti presento i miei con il due volte premio Oscar Robert De Niro che interpreta un padre italo-americano molto preoccupato per la futura nuora scelta dal figlio, interpretato dal comico Sebastian Maniscalco, che non rispetta il detto “Mogli e buoi dei paesi tuoi”.

About My Father – Trama e cast

La trama ufficiale: Il film è incentrato su Sebastian (Maniscalco) che viene incoraggiato dalla sua fidanzata (Leslie Bibb) a portare il padre immigrato, barbiere, Salvo (De Niro), in un fine settimana insieme alla sua famiglia super ricca ed estremamente eccentrica (Kim Cattrall , Anders Holm, Brett Dier e David Rasche). Il fine settimana si trasforma in quello che può essere descritto solo come uno scontro culturale, lasciando Sebastian e Salvo a scoprire che il bello della famiglia è tutto ciò che riguarda la famiglia.

Il cast del film include anche Deborah Tucker, Michael Stuart, Laura Ault, Carla Christina Contreras, Arielle Prepetit, Bruce Cooper, Andrea Garnett, André Wilkerson, Katie Walker E Adan James Carrillo.

About My Father – Trailer e video

Curiosità sul film

Il film è diretto dalla sceneggiatrice e regista Laura Terruso, regista delle commedie Fits and Starts, Good Girls Get High e Work It, oltre a episodi della serie tv Dickinson e I Want My Phone Back.

La sceneggiatura è di Austen Earl (Nuovo Santa Clause cercasi) e Sebastian Maniscalco.

Sebastian Maniscalco è un cabarettista e attore americano. Ha pubblicato cinque speciali comici. Maniscalco ha anche recitato in ruoli secondari nei film Green Book (2018) e in The Irishman (2019) dove ha interpretato il mafioso Joe Gallo.

Il cast include Kim Cattrall attrice nota per i ruoli di Karen Thompson in Scuola di polizia, Gracie Law in Grosso guaio a Chinatown e naturalmente Samantha Jones nella serie tv e i film del franchise Sex and the City.

Le musiche originali del film sono della compositrice Stephanie Economou, all’attivo per lei colonne sonore per lungometraggi (Secrets That We Keep, Starbot: Oltre La Sfida) e serie tv (La direttrice, Manhunt, Marvel 616, Jupiter’s Legacy).

About My Father – Foto e poster