After 4: trailer italiano e tutte le anticipazioni sul sequel “After Ever Happy”

In arrivo su Amazon Prime Video After Ever Happy aka After 4, quarto e ultimo film della serie di romanzi della scrittrice Anna Todd. “After 4” riprenderà le fila dal colpo di scena che ha concluso “After 3”, che ha visto un Hardin sconcertato scoprire chi è il suo padre biologico e incontrare una Tessa consapevole della verità per le strade di Londra.

Trama e cast

La storia continua a seguire la tormentata relazione tra l’ingenua Tessa Young (Josephine Langford) e il cattivo ragazzo Hardin Scott (Hero Fiennes Tiffin). In “After 4” Tessa ha l’opportunità di una vita di trasferirsi a Seattle e perseguire la carriera dei suoi sogni. Nel frattempo, il padre estraniato e tormentato è tornato nella sua vita. Ma l’instabilità di suo padre minaccia di sconvolgere la ritrovata felicità di Tessa. Nel frattempo, eventi devastanti a una festa in casa minano la fiducia di Tessa in Hardin e la loro relazione è in crisi.

Il cast di “After 4” è completato da Louise Lombard, Kiana Madeira, Carter Jenkins, Rob Estes, Chance Perdomo, Jack Bandeira, Atanas Srebrev, Jordan Peters, Anton Kottas, Velizar Binev, Ryan Ol e Tosin Thompson.

After 4 – trailer e video

Trailer italiano ufficiale pubblicato il 15 febbraio 2022

Curiosità

I film sono tratti dai libri nati dalla penna di Anna Todd che nel mondo hanno venduto oltre 12 milioni di copie (di cui 2 in Italia) ed è stata tradotta in 35 Paesi, dopo gli oltre 2 miliardi di visualizzazioni su Wattpad. “After 4” è basato sul quinto libro della serie, “After – Amore infinito”, scritto per lo schermo da Sharon Soboil (After 3).

“After 4” è diretto da Castille Landon già regista di “After 3” e del dramma per famiglie Luce dei miei occhi (2017).

Il team che ha supportato la regista Castille Landon dietro le quinte ha incluso i direttori della fotografia Rob Givens (The Hero – Una vita da eroe) e Joshua Reis (Fear of Rain), lo scenografo Iñigo Navarro (The Kissing Booth 3) e la costumista Anna Bingemann (The Impossible), tutti già collaboratori di Landon per “After 3”.

Le riprese di “After 4” sono iniziate a Sofia, in Bulgaria, nel settembre 2020. Successivamente è stato annunciato che i personaggi di Kimberley, Christian Vance, Carol Young, Landon Gibson e Karen Scott fruiranno di nuovi casting perché gli attori originali non potevano recarsi in Bulgaria a causa della pandemia di COVID-19 o perché erano già impegnati in altri progett.

Il libro originale

“After” è una serie di romanzi della scrittrice statunitense Anna Todd composta da cinque capitoli e un prequel, appartenente al genere letterario Young Adult. Questa serie nata sulla piattaforma online Wattpad come fanfiction dedicata ad Harry Styles, componente della band anglo-irlandese One Direction, è arrivato all’apice delle classifiche negli Stati Uniti, Germania, Spagna, Francia, Brasile, Portogallo, Gran Bretagna, Italia, Lituania, Russia e Giappone ed è in corso di pubblicazione in altri 30 paesi.

La saga include 5 libri: After (2015) / After – Un cuore in mille pezzi (After We Collided, 2015) / After – Come mondi lontani (After We Fell, Chapters 1-50, 2015) / After – Anime perdute (After We Fell, Chapters 51-100, 2015) / After – Amore infinito (After Ever Happy, 2015) / Before – After forever (prequel, 2016) / Nothing More – Dopo di lei (spin-off, 2016) / Nothing More – Cuori confusi (spin-off, 2016) / Nothing Less – Fragili Bugie (spin-off, 2017) / Nothing Less – Ora e per sempre (spin-off, 2017).

La trama ufficiale di “After – Amore infinito”: La storia tra Tessa e Hardin non è mai stata semplice. Ma ogni sfida che hanno affrontato insieme ha rafforzato l’amore e reso sempre più solido il legame tra loro. E ora niente è più come prima. Tessa non è più la dolce, semplice, brava ragazza che era quando ha incontrato Hardin; né lui è più il ragazzo crudele e lunatico di cui si è innamorata. O quasi. Perché una verità tanto scomoda quanto scioccante è pronta a emergere dal passato di Hardin e travolgere tutto. Ancora una volta. E mentre lui, sconvolto dalla nuova rivelazione, respinge con sempre più forza chiunque cerchi di stargli vicino, compresa Tessa, lei inizia a dubitare di poterlo salvare davvero, senza sacrificare se stessa. Eppure si rifiuta di mollare senza lottare. Perché è questo che fai quando ami qualcuno, no? Lotti per lui, lo rincorri quando sai che ha bisogno di te. Lo aiuti a combattere contro se stesso e non ti arrendi mai, neppure quando si arrende lui. Oppure sei tu a dover fare un passo indietro e sei soltanto una stupida se continui a provarci?

Il romanzo “After – Amore infinito” è disponibile su Amazon.

La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore George Kallis (Gagarin – Primo nello spazio, Antisocial, Luce dei miei occhi, Codice d’emergenza). Kallis ha musicato anche “After 3”.

Foto e poster