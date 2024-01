Air Force One Down: trailer del thriller d’azione con Katherine McNamara

Il 9 febbraio debutta negli Stati Uniti con Paramount Pictures Air Force One Down, un nuovo thriller d’azione con protagonista Katherine McNamara. Il titolo è un mix di due altri noti titoli d’azione, l’Air Force One con Harrison Ford e Gary Oldman e il più recente Sotto assedio – White House Down con Channing Tatum e Jamie Foxx.

Air Force One Down – Trama e cast



Durante il suo primo incarico a bordo dell’Air Force One, un’agente dei servizi segreti alle prime armi (Katherine McNamara) affronta la prova finale quando i terroristi dirottano l’aereo, con l’intento di far deragliare un importante accordo energetico. Con la vita del Presidente in pericolo (Ian Bohen) e una crisi globale in gioco, il suo coraggio e le sue capacità sono spinti al limite in una battaglia implacabile che potrebbe cambiare il corso della storia.

Il cast include anche Anthony Michael Hall, Dascha Polanco, Rade Serbedzija, Trevor Van Uden, JR Esposito, Paul S. Tracey, Max Kraus, Dimitris Pelekis, Pavel Vladimirov, Dmytro Rudyi.

Air Force One Down – Il trailer ufficiale

Curiosità sul film

Katherine McNamara è nota per aver interpretato lo stesso personaggio (Mia Smoak) in cinque serie diverse: Arrow, The Flash, Supergirl, Legends of Tomorrow e Batwoman. Altri crediti di McNamara includono ruoli in Jade, Capodanno a New York, Maze Runner – La fuga, Il tesoro Whittmore, Inganno perfetto, Maze Runner – La rivelazione, Quello che non so di te.

Il film è diretto dallo stuntman e regista canadese James Bamford , qui alla regia del suo secondo lungometraggio dopo il thriller d’azione “Jade” (2024) in cui ha diretto Katherine McNamara, Mickey Rourke e Mark Dacascos. Bamford è noto anche per la regia di serie tv parte dell’Arrowverse (Arrow, Supergirl, Batwoman) oltre ad espisodi di Superman & Lois e NCIS: Hawai’i.

, qui alla regia del suo secondo lungometraggio dopo il thriller d’azione “Jade” (2024) in cui ha diretto Katherine McNamara, Mickey Rourke e Mark Dacascos. Bamford è noto anche per la regia di serie tv parte dell’Arrowverse (Arrow, Supergirl, Batwoman) oltre ad espisodi di Superman & Lois e NCIS: Hawai’i. Steven Paul ha scritto la sceneggiatura ed è produttore del film. I crediti di Paul includono Dracula: The Dark Prince, Tekken: A Man Called X , The Ghost Beyond, V for Vengeance.

ha scritto la sceneggiatura ed è produttore del film. I crediti di Paul includono Dracula: The Dark Prince, , The Ghost Beyond, V for Vengeance. Le musiche originali del film sono del compositore Rich Walters (Dead Rising: Endgame, Crawlspace, V for Vengeance, Ondata calda, The Painter, Festival of the Living Dead).

Air Force One Down – Il poster ufficiale