Akira compie 35 anni e torna al cinema in 4K il 14 e 15 marzo con Nexo Digital

Torna al cinema, a 35 anni dalla sua prima uscita nelle sale, AKIRA di Katsuhiro Ôtomo, il film che ha incassato, tra repliche cinematografiche e vendite home-video, oltre 50 milioni di euro, conquistando il pubblico giapponese e rivoluzionando la percezione degli anime in tutto il mondo occidentale.

L’appuntamento per i fan italiani è fissato per il 14 marzo (proiezioni in lingua originale con sottotitoli in italiano) e 15 marzo (proiezioni in versione doppiata in italiano), quando la Stagione degli Anime al Cinema, progetto esclusivo di Nexo Digital distribuito in collaborazione con Dynit, porterà nelle sale AKIRA in formato 4K e per la prima volta anche in lingua originale (elenco cinema). Nel 2013 le celebrazioni del 25esimo anniversario di Akira, sempre organizzate da Nexo Digital e Dynit, avevano raccolto oltre 20.000 spettatori in un solo giorno, con sold out diffusi in tutti i cinema italiani che avevano programmato il film.

Unanimemente considerato un capolavoro e inserito da Empire Magazine tra i 100 migliori film in lingua straniera della storia del cinema, AKIRA è diretto da uno dei maestri indiscussi del cinema d’animazione e del fumetto giapponese. Tra le numerose collaborazioni e produzioni di Katsuhiro Ôtomo figurano, tra le altre, “Steamboy”, con cui partecipò fuori concorso alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia del 2004, e la sceneggiatura del film “Metropolis” di Rintaro (tratto dal manga di Osamu Tezuka).

Uscito nelle sale per la prima volta nel 1988 e ispirato al manga ormai giunto alla centesima ristampa del suo primo volume, Akira è ambientato nel 2019, in un’epoca in cui le grandi metropoli sono state spazzate via dopo la Terza Guerra Mondiale. Tokyo è teatro di scontri tra bande di motociclisti, tra cui di distingue la gang dei giovani Kaneda e Tetsuo. La polizia segreta, intanto, cerca di mettere un freno alla minaccia per poter continuare lo sviluppo del segretissimo progetto Akira…

Curiosità sul film

“AKIRA” è stato uno dei primi film anime giapponesi ad avere le voci dei personaggi registrate prima che fossero animate. Sebbene questa sia la pratica tipica dell’animazione statunitense, in Giappone l’animazione viene generalmente prodotta per prima.

Il film è composto da 2.212 inquadrature e 160.000 immagini singole, 2-3 volte più del consueto, utilizzando 327 colori diversi (altro record nel cinema d’animazione), 50 dei quali creati esclusivamente per il film. La ragione di questa statistica è che la maggior parte del film si svolge di notte, un’ambientazione tradizionalmente evitata dagli animatori a causa dei maggiori requisiti di colore.

Il film è ampiamente accreditato per aver introdotto l’anime nel pubblico occidentale tradizionale.

“Akira” significa “Brillante, intelligente, chiaro” in giapponese.

Il film è ambientato nel 2019 e raffigura Neo-Tokyo che crea un nuovo stadio olimpico. Per coincidenza, Tokyo avrebbe dovuto ospitare le Olimpiadi estive del 2020 prima che la pandemia di COVID-19 le ritardasse fino al 2021.

Il film è stato ripubblicato nel 2001 con un nuovo doppiaggio vocale e colonna sonora, che secondo quanto riferito è costato oltre 1 milione di dollari.

Il budget di produzione era di quasi 10 milioni di dollari, una somma record per un film d’animazione giapponese.

Nel film sono state utilizzate immagini generate al computer, principalmente per animare l’indicatore del modello utilizzato dal dottor Onishi, ma è stato anche utilizzato per tracciare i percorsi degli oggetti che cadono, modellare gli effetti di parallasse sugli sfondi e modificare l’illuminazione e i bagliori dell’obiettivo.

Si dice che Streamline Pictures sia diventata il distributore del film quando sia George Lucas che Steven Spielberg lo hanno etichettato come non commerciabile negli Stati Uniti

L’inquadratura della moto di Kaneda che scivola fino a fermarsi lontano dalla telecamera nella sequenza iniziale dell’inseguimento in bici è considerata l’inquadratura con più riferimenti nell’animazione. Gli omaggi compaiono in serie tv come Teen Titans, Star Wars: Clone Wars di Genndy Tartakovsky, Samurai Jack, Batman: The Animated Series, Teenage Mutant Ninja Turtles, Adventure Time, The Simpsons e persino Pokémon.

Il film è anche noto per essere uno dei pochi film d’animazione ad essere distribuito da The Criterion Collection (in particolare, è stato distribuito su laserdisc nel 1993), insieme a La collina dei conigli (1978) e Fantastic Mr. Fox (2009). .

La scena con i cerchi neri appena prima della scena finale e dei titoli di coda è in realtà un test con la matita.

Ad un certo punto negli anni ’90, la Sony ha contemplato una versione live-action del film, ma ha abbandonato l’idea quando il budget previsto è salito oltre i 300 milioni di dollari.

Si afferma che Katsuhiro Ôtomo abbia riempito 2000 pagine di taccuini, contenenti varie idee e design dei personaggi per il film, ma lo storyboard finale consisteva in 738 pagine ridotte.

I suoni del computer, che possono essere ascoltati durante la scansione del corpo di Tetsuo, sono stati presi dal computer MU-TH-UR (MOTHER) di Alien (1979).

Nella scena in cui Kaneda è al jukebox si possono vedere i loghi di tre famosi gruppi rock classici: Cream, Led Zeppelin e The Doors.

Nella scena della rivolta, Kei spinge oltre un uomo che indossa un maglione con la scritta “Young”. Young Magazine era la serie antologica bimestrale di fumetti in cui è stato serializzato il manga originale di Akira.

Katsuhiro Ôtomo non intendeva adattare la serie al di fuori del manga. Tuttavia si è “molto incuriosito” quando gli è stata presentata l’offerta di sviluppare il suo lavoro per lo schermo. Ha accettato un adattamento cinematografico anime della serie sulla base del fatto che ha mantenuto il controllo creativo del progetto – questa insistenza era basata sulle sue esperienze di lavoro su Harmagedon – La guerra contro Genma (1983).

Il film è stato completato nel 1987 e rilasciato nel 1988, due anni prima che il manga finisse ufficialmente nel 1990.

Originariamente pubblicato negli Stati Uniti da Streamline Pictures nel 1990. Un decennio dopo, Pioneer Entertainment (ora Geneon Entertainment) ottenne la licenza per AKIRA e spese circa 1 milione di dollari per ripristinare la qualità audio e video del film, oltre a registrare un nuovissimo, doppiaggio inglese più accurato.

Katsuhiro Ôtomo creò originariamente il manga AKIRA come omaggio al disegnatore di manga Mitsuteru Yokoyama, creatore di Tetsujin 28 aka Super Robot 28 (Tetsujin nijûhachi-go, 1963). Sia AKIRA che Tetsujin 28 hanno un personaggio principale chiamato Shotaro Kaneda e condivino la designazione n.28 del robot.

Tokyo Movie Shinsha, la società di produzione che ha prodotto il film, avrebbe continuato ad animare vari episodi di I favolosi Tiny (1990), Batman (1992) e Animaniacs (1993) negli anni ’90 per la Warner Brothers Animation.

Akira Committee Company Ltd era il nome dato a una partnership di diverse importanti società di intrattenimento giapponesi riunite per realizzare la produzione di un film di Akira. L’assemblea del gruppo è stata resa necessaria dal budget non convenzionale di circa ¥ 1.100.000.000, destinato a raggiungere lo standard epico desiderato pari al racconto manga di oltre 2.000 pagine di Otomo. Il comitato era composto dall’editore Kodansha Ltd., Mainichi Broadcasting System, Inc., Bandai Co., Ltd., Hakuhodo Incorporated, distributore Toho Co., Ltd., Laserdisc Corporation e Sumitomo Corporation che hanno tutti inviato denaro e fornito promozione per il film. L’animazione per il film è stata fornita dai produttori di animazione, Tokyo Movie Shinsha Co., Ltd.

Verso il minuto 38:00 dall’inizio del film, quando il colonnello Shikishima sta ascoltando la valutazione del dottor Onishi riguardo al sogno più recente di Kiyoko, una nota di “CAUTION” sull’attrezzatura del dottore presenta sotto di essa il seguente testo in inglese: “DO SHITE conna to com adeka ka na kiyanan nai NO! Ikagen ni SEAY! MOU”. Quando trascritto con caratteri giapponesi, il testo è in realtà un messaggio passivo-aggressivo dell’animatore, che si traduce approssimativamente come segue: “Perché devo disegnare anche questa parte! Dammi una pausa! Accidenti”.

Dopo che Pioneer Entertainment ha rimasterizzato il film nel 2001, il doppiaggio originale di Streamline non è stato disponibile per 12 anni fino a quando Funimation non l’ha ripristinato per il pacchetto combinato Blu-ray / DVD dell’edizione del 25 ° anniversario nel 2013.

Il bar frequentato daI Capsule all’inizio del film si chiama “Haruki-ya”. Una traduzione approssimativa di questo nome in inglese sarebbe “Springwood’s”.

È stato scelto dalla rivista Entertainment Weekly come uno dei “100 nuovi classici” al numero 74 nel numero del 20 giugno 2008. Il numero ha classificato i migliori film degli ultimi 25 anni.

Un personaggio chiamato K 9999, della serie di giochi King of Fighters, era basato sul personaggio di Akira Tetsuo Shima. Ed erano entrambi doppiati da seiyu (doppiatore) Nozomu Sasaki.

Il film è ambientato nel 1988 e nel 2019.

Un progetto musicale tedesco chiamato Sunbeam ha avuto un enorme successo nel 1995 con una canzone rave, che includeva i campionamenti “You know we aren’t meant to exist in the outside world” e “I’ve come to get you” dalla versione inglese del film. Quelle battute sono pronunciate da Masaru a Takashi, quando appare subito dopo che Tetsuo ha fatto schiantare la sua moto contro la barriera di energia di Takashi.

Ad un certo punto si vede un manifestante che indossa un berretto da baseball con le ali. Un cappello simile è un elemento della trama nella precedente storia a fumetti “Domu” di Katsuhiro Ôtomo.

Questo film è stato animato direttamente nel rapporto cinematografico 1,85:1, utilizzando supporti fisicamente più ampi, in contrasto con la pratica più comune all’epoca di animare in 1,37:1 e proteggere l’inquadratura per il rapporto cinematografico. Ciò ha permesso agli animatori di concentrare i propri sforzi sull’aggiunta di maggiori dettagli nell’inquadratura che sarebbe stata vista nei cinema.

I doppiatori originali di Kaneda e Tetsuo – Mitsuo Iwata e Nozomu Sasaki – sono coetanei. Entrambi sono nati nel 1967 con una differenza di circa sei mesi.

Se guardi attentamente durante la scena in cui Tetsuo inizia per la prima volta ad avere allucinazioni, puoi vedere una serie di eventi che accadono più avanti nel film come la furia di Tetsuo in città, la sua lotta con Kaneda, la mutazione di Tetsuo, la morte di Kaori e i suoi flashback di quando ha incontrato per la prima volta Kaneda.

Il nome Tetsuo significa letteralmente “Iron Man” in giapponese – una prefigurazione dei poteri indistruttibili e delle parti metalliche del corpo che alla fine acquisisce.

La scena in cui Tetsuo vola nello spazio per distruggere il satellite è scientificamente molto accurata, nel senso che c’è poco o nessun rumore una volta che lascia la Terra, a causa del fatto che non esiste un mezzo attraverso il quale il suono possa viaggiare nello spazio che sia udibile all’orecchio umano perché è un vuoto (con poche eccezioni date le giuste circostanze, come qualcuno che sente i suoni attutiti di qualcosa che tocca o colpisce l’esterno della loro nave o tuta spaziale). Questo è molto impressionante per un film d’animazione di fantascienza del 1988, visto che film live-action come Gravity (2013) e Interstellar (2014) hanno iniziato solo di recente e quasi tre decenni dopo a prestare maggiore attenzione a quell’aspetto tecnico dello spazio.

Creed III omaggia Akira

Ecco un piccolo dettaglio che potrebbe essere sfuggito agli spettatori di Creed III. I pantaloncini da boxe che Adonis “Donnie” Creed indossa sul ring, sono stati ispirati dall’anime Akira! Questo gustoso dettaglio è stato confermato dalla costumista del film, Lizz Wolf, e dal concept artist Raphael Phillips che hanno condiviso alcuni concept art e il prodotto finito su Twitter. Entrambi sapevano che Michael B. Jordan è un grande fan degli anime, quindi hanno detto: “E se gli proponessimo dei pantaloncini ispirati ad Akira?”

Quindi, @thebigbadwolf44 mi ha stupito una domenica pomeriggio del 2021 dicendomi:’Raph! Michael ama così tanto gli anime, e se gli proponessimo dei pantaloncini ispirati ad Akira?’ Abbiamo preso spunto dalle linee di design del taglio classico di Kaneda, e lui l’ha adorato 💊 #CreedIII

Akira – Videogiochi

Nel 1988, Taito pubblicò un gioco d’avventura di Akira per Famicom esclusivamente in Giappone. Un altro gioco di Akira per Atari Jaguar, Super NES, Genesis e Sega CD era in fase di sviluppo, ma cancellato insieme alle prospettive di un altro titolo di Akira per le console portatili Game Boy e Game Gear. International Computer Entertainment ha prodotto un videogioco basato su Akira per Amiga e Amiga CD32 nel 1994.[In concomitanza con l’uscita del DVD nel 2002, Bandai ha rilasciato Akira Psycho Ball, un simulatore di flipper per PlayStation 2.

Akira – Progetti live-action

Dal 2002, la Warner Bros. ha acquisito i diritti per creare un remake live-action di Akira con un investimento a sette cifre. Il remake live-action da allora ha subito diversi tentativi falliti di produrlo, con almeno cinque diversi registi e dieci diversi scrittori coinvolti.

A febbraio 2008 la Warner Bros. e la Appian Way, dell’attore Leonardo DiCaprio, annunciano un progetto per la produzione di due film basati sul manga originale. Il primo, per il quale si erano fatti i nomi di Ruairi Robinson come regista e di Andrew Lazar, Leonardo DiCaprio e Jennifer Davisson come produttori. Nel giugno 2009 si era pensato che il progetto cinematografico fosse stato cancellato o meaccantonato, ma il produttore Andrew Lazar ha dichiarato in seguito che il live action è un ”progetto prioritario per Warner Brothers”. Nel settembre 2009, la stesura dello script del film venne affidata agli sceneggiatori Mark Fergus e Hawk Ostby (I figli degli uomini e Iron Man), ed è stato successivamente revisionato da Steve Kloves, sceneggiatore della saga di Harry Potter, mentre Albert Hughes era stato scelto per dirigere la pellicola, con l’obiettivo di iniziare le riprese ad agosto 2011. A marzo 2011 la casa di produzione ha annunciato una lista di attori che dovrebbero essere i possibili candidati per il ruolo dei due protagonisti: rispettivamente Robert Pattinson, Andrew Garfield e James McAvoy per il ruolo di Kaneda e Garrett Hedlund, Michael Fassbender, Chris Pine, Justin Timberlake e Joaquin Phoenix per Tetsuo. Ciò ha scatenato molte polemiche da parte dei fan, per via dell’ingaggio di attori occidentali per interpretare dei personaggi con nomi giapponesi e anche per l’anzianità di questi ultimi rispetto ai protagonisti adolescenti dell’opera originale, contro questi potenziali casting è stata lanciata una petizione su Facebook per esprimere il proprio dissenso, a cui ha aderito anche l’attore George Takei. Successivamente, Robert Pattinson ha rivelato di non essere assolutamente a conoscenza di u suo potenziale coinvolgimento. A maggio 2011, dopo il rifiuto di Keanu Reeves di interpretare il ruolo di Kaneda, la Warner ha bloccato la pre-produzione del film, e poco tempo dopo il regista Albert Hughes abbandona il progetto a causa di “divergenze creative” con lo studio. A luglio 2011, la Warner è entrata in trattative con il regista Jaume Collet-Serra per dirigere la pellicola, stanziando un budget di 90 milioni di dollari per la produzione A fine ottobre lo studio aveva dato ufficialmente il via libera alla produzione, prevedendo di iniziare le riprese tra febbraio e marzo 2012, tuttavia a gennaio 2012 la Warner ha nuovamente sospeso la produzione a causa di problemi di casting e di budget. Nel 2017, il regista Taika Waititi è stato designato regista. La Warner Bros. aveva programmato l’uscita del film il 21 maggio 2021 e le riprese dovevano iniziare in California a luglio 2019. Tuttavia, la Warner Bros. ha sospeso il lavoro a tempo indeterminato appena prima delle riprese poiché Waititi aveva scelto di dirigere pprima Thor: Love and Thunder, sequel del suo Thor: Ragnarok.

Waititi ha parlato del suo approccio all’adattamento live-action di AKIRA in un’intervista del 2021 con Variety.

Quello che volevo fare era un adattamento dei manga, perché molte persone dicono “Non toccare quel film!” e io rispondo ‘”Non sto rifacendo il film, voglio tornare al fumetto.” Molte persone che stanno impazzendo non hanno nemmeno letto iil manga, e ci sono sei volumi giganteschi da sfogliare. È così ricco. Ma (l’anime) Akira è uno dei miei film preferiti; mia mamma mi ha portato a vederlo quando avevo 13 anni e mi ha cambiato la vita”.

Waititi ha parlato con Variety anche dei suoi dubbi sull’effettivo status del progetto.

L’intera faccenda è stata sospesa. Abbiamo dovuto continuare a far slittare le date e questo ha finito invadere le date di Thor, che erano inamovibili. Quindi Akira ha finito per spostarsi di due anni lungo la pista…Post-Thor. Quindi non sono sicuro che anche tra due anni sarò a bordo – non so cosa farò tra due fottuti giorni…penso che alla fine succederà. Ma non sono sicuro se lo farò.

Akira – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono di Shôji Yamashiro e il collettivo musicale Geinoh Yamashirogumi.

La musica per il film è stata completata prima che qualcuno dei compositori vedesse un fotogramma del film o leggesse la sceneggiatura. Tuttavia, la musica doveva essere modificata per adattarsi ad alcune scene.

La canzone in stile anni ’40 ascoltata dopo l’attentato terroristico è “Tokyo Shoe Shine Boy”, pubblicata nel 1951 dalla cantante jazz Teruko Akatsuki. La canzone non è stata inclusa né nella versione giapponese né in quella americana della colonna sonora; tuttavia, era apparso in precedenza nell’uscita della colonna sonora di M * A * S * H (1970).

1. Kaneda

2. Battle Against Clown

3. Winds Over the Neo-Tokyo

4. Tetsuo

5. Doll’s Polyphony

6. Shohmyoh

7. Mutation

8. Exodus from the Underground Fortress

9. Illusion

10. Requiem

La colonna sonora di “AKIRA” èì disponibile su Amazon.

Akira – Poster ufficiale 35 anni